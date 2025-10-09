WhatsApp, iPhone’lar için Liquid Glass destekli yeni tasarım getirdi

WhatsApp, iOS 26'da yer alan Liquid Glass arayüzünü iPhone sürümüne getirdi.

Yenilenen arayüz, daha şık ve akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin yakında herkese sunulması bekleniyor.

Meta, resmi bir duyuru yapmadan WhatsApp platformu için Liquid Glass arayüzüne özel olarak yenilenmiş tasarımı iOS cihazlarına getirmeye başladı. Şirketin iOS 26 işletim sistemi ile birlikte duyurduğu bu tartışmalı tasarım, bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılansa da genel anlamda olumsuz görüşler ağır basıyor gibi görünüyor.

Fakat yine de popüler anlık mesajlaşma uygulaması, bu arayüzü erkenden benimsemeye başladı bile. Yakın zamanda Canlı Fotoğraflar ve metin mesajlarını doğrudan iPhone’da çevirme özelliği gibi yenilikler karşımıza çıkmıştı. Söz konusu iyileştirmelerin yanı sıra platform grafiksel açıdan da bir dönüşüm geçirdi.

iOS için WhatsApp tasarımı yenilendi

WABetaInfo’ya göre platforma gelen ana değişiklik, artık Liquid Glass stiliyle tamamen uyumlu ve tarama deneyiminin merkezi unsuru olan sekme çubuğunda ortaya çıkıyor. Bu görünümün yarattığı sürpriz, birçok kişinin yeni tasarımın ilk görsellerini sosyal medyada paylaşmasına neden oldu. Bu da sessiz ama kademeli bir kullanıma sunulma sürecini doğruladı.

Dolayısıyla uygulama içindeki görsel deneyim, bu estetik evrimin ilk kullanıcıları için değişiyor. Bu da iOS 26 işletim sisteminin en son görsel standartlarına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Kademeli dağıtım programı, daha geniş kurumsal plan dahilinde kasıtlı bir tercih gibi görünüyor.

Şu anda ortaya çıkan mevcut bilgiler, yeni arayüz için daha geniş bir kullanıma sunulmadan önce sınırlı bir testin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Meta, geçen ay WhatsApp Beta sürümünde Liquid Glass desteğini zaten sunmuştu. Bu hamle, estetik yeniliğin genel sürüme de geleceğin habercisiydi.

Büyük değişikliklerde yavaş ilerlemek, WhatsApp için köklü bir geleneği olarak biliniyor. Geniş bir küresel kullanıcı tabanına sahip olan uygulama, her büyük değişikliğe aşamalı bir yaklaşım benimsiyor. Sürüm belgeleri, bazı özelliklerin tüm kullanıcı tabanına ulaşmasının haftalar sürebileceği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Yeni tasarımı henüz görmemiş olanlar için bu görsel güncellemenin çok yakında tamamen kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısıyla henüz Whatsapp uygulamasında Liquid Glass arayüzünü göremediyseniz, bunun için birkaç gün daha beklemenizde fayda olacak. Kademeli olarak dağıtılan yeniliğin bu hafta herkese ulaşması bekleniyor.