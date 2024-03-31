WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir? (Android, iOS, Windows ve Web)

WhatsApp’ın yeni özellikleri ile ilk tanışan kullanıcılardan bir tanesi olmak ister misiniz? Meta’nın sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerin test edildiği Beta programına alımları sürdürüyor. Peki ya WhatsApp Beta nasıl indirilir? Platformun Beta sürümünden yararlanmak için kısa bir sürenizi ayırmanız yeterli olacak.

WhatsApp’ın yeni özelliklerini ilk deneyimlemek isteyenler için şahane bir fırsat olan Beta programına Android, iOS, Windows ya da Web platformları üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Sizler için tüm platformlarda WhatsApp Beta’ya katılma yollarını adım adım anlattık. İşte WhatsApp’ın test programına ilişkin bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

WhatsApp Beta nedir, ne işe yarar?

WhatsApp’ın Beta sürümü, uygulamanın genel kullanıma hazır olmayan yeni özelliklerinin test edildiği bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Meta’nın platforma gelecek yeni işlevleri ilk olarak Beta kullanıcılarına sunduğu, gelen geri bildirimlerden yararlanarak kararlı sürüme hazır hale getirdiği biliniyor.

WhatsApp Beta’ya katılmak oldukça basittir. Bunun için kısa bir vakit ayırmanız yeterli olacaktır. Bu sayede WhatsApp’a gelecek yeni özellikleri ilk deneyimleyen insanlardan biri olabilirsiniz. Test edilen işlevler hakkında şirkete geri bildirimlerde bulunabilir, platformun gelişmesinde katkı sağlayabilirsiniz.

WhatsApp, Beta programına kayıt olan kullanıcılardan sık sık geri bildirimlerde bulunmasını talep ederken, aynı zamanda uygulamada gördükleri hataları şirkete bildirmelerini de istiyor. Bu sayede kararlı sürümde herhangi bir hata meydana gelmesinin önüne geçiliyor.

WhatsApp Beta ücretli mi?

WhatsApp’ın Beta programı tamamen ücretsiz bir şekilde çalışıyor. Bunun için Android, iOS, Windows ya da Web platformları üzerinden gerekli adımları talep etmeniz yeterli olacak. Resmi WhatsApp uygulamasının bir test versiyonu olarak nitelendirilen bu sürüm, uygulamanın gelişmesi ve kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanıyor.

WhatsApp Beta her ne kadar bedava bir şekilde kullanıcılara sunulmuş olsa da bunun mobil veri kullanımınızdan ücretlendirileceğini vurgulamakta yarar var.

WhatsApp Beta’ya girmeden önce dikkat etmeniz gerekenler

WhatsApp Beta’ya girmeden önce bazı noktalarda dikkatli olmanız gerekiyor. Bir dizi ilgi çekici yeniliği keşfedebileceğiniz bu sürüm, ne yazık ki bazı problemlere ev sahipliği yapıyor.

Platform her zaman stabil bir deneyim sunamayacağını ve belirli durumlarda hatalarla karşılaşılabileceğini açık bir şekilde belirtiyor. Dolayısıyla yine de Beta’ya kayıt olmak isteyen kullanıcıların verilerini yedeklemeleri önemli olacaktır. Olumsuz senaryoda WhatsApp, kaybolan dosyalardan dolayı mesuliyet kabul etmiyor.

WhatsApp Beta platformuna ilişkin kullanıcıların en büyük yanılgısı, her zaman yeni özelliklerden yararlanabileceklerini düşünmeleri oluyor. Platform her ne kadar Beta’da yeni işlevler test etse de kimi zaman bazı özelliklerini kapalı tutmayı tercih edebiliyor. Yahut kimi zaman bazı özellikler ilk olarak Android ya da iOS’a gelebiliyor.

WhatsApp Beta’ya kaydolmak oldukça basittir. Android, iOS, Windows ve Web platformlarında en az 2 GB boş depolama alanına sahipseniz, bu ilgi çekici deneyimden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Öte yandan Meta, Beta’da da kullanıcılar için üst düzey bir güvenlik deneyimi vaat etmeye devam ediyor. Ana uygulamada yer alan uçtan uca şifreleme teknolojisi burada da bulunuyor. Böylelikle sohbet ya da arama görüşmeleriniz Meta da dahil olmak üzere kimse tarafından görüntülenemiyor.

Son olarak WhatsApp Beta’ya kayıt olan kullanıcılar, diledikleri zaman Beta’dan ayrılabilir. Bunun için kullanıcıların standart WhatsApp uygulamasına geri dönmeleri yeterli olacak. Ancak bu noktada WhatsApp’ı tekrardan indirmeniz gerekecek.

Android cihazlarda WhatsApp Beta nasıl indirilir?

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ya da tablet cihazlarında WhatsApp Beta’ya katılmak için Google Play Store mağazasını ziyaret edip WhatsApp’ın sayfasını ziyaret edin. Ardından “Uygulama desteği” kısmında yer alan “Beta programı” kısmına göz atın. “Katıl” butonuna basarak artık siz de bir Beta kullanıcısı olabilirsiniz.

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta yarar var. Meta, Android için WhatsApp Beta programını belirli bir kontenjanda tutuyor. Dolayısıyla kimi zaman Play Store’ta WhatsApp’ın sayfasına uğrayan kullanıcılar, “Beta programı dolu” başlığı altında “Bu uygulamanın beta programı şu anda dolu” ifadesine yer veriliyor. Bu durumda kullanıcıların daha sonra sayfaya yeniden göz atmaları gerekiyor.

Android cihazlarda WhatsApp Beta’ya girmek için başka bir yöntem daha bulunuyor. Kullanıcılar direkt olarak platformun Google Play Store mağazasındaki davet bağlantısına ulaşabilir. “Test kullanıcısı olun” butonuna tıklayarak Meta’nın Beta programında boş yer olup olmadığını görebilirsiniz.

iOS cihazlarda WhatsApp Beta nasıl indirilir?

iOS’ta WhatsApp Beta indirmek için öncelikle App Store’un uygulama test platformu TestFlight’a sahip olmanız gerekiyor. Aşağıdaki adımları sırasıyla izleyerek sizler de Beta’ya erişim sağlayabilirsiniz:

Apple App Store’dan TestFlight uygulamasını indirin. Devam Et butonuna tıklayın. Şartlar ve koşulları kabul edip onaylayın. WhatsApp Beta test programını açın.

Windows cihazlarda WhatsApp Beta’ya nasıl girilir?

Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda WhatsApp Beta’ya giriş yapmak için Microsoft’un uygulama mağazasını ziyaret etmeniz yeterli olacak.

Mağazada yer alan arama kısmına “WhatsApp Beta” yazarak uygulamanın sayfasına ulaşabilir, ardından indirme butonuna tıklayarak giriş işlemini başlatabilirsiniz.

Web’de WhatsApp Beta nasıl kullanılır?

WhatsApp Beta programı Android, iOS ve Windows platformlarının yanı sıra tarayıcılar üzerinden de destek sunuyor. WhatsApp Web için de hizmet veren programa aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz:

WhatsApp Web’i açın. Ana ekranda yer alan üç nokta simgesine tıklayın. Ayarlar sayfasını açın. Yardım ekranına girin. Beta’ya katıl butonuna tıklayın. Sayfası yenileyip Beta deneyiminin tadını çıkarın!

Sonuç

Başta yeni özelliklere erişim ayrıcalığı olmak üzere birçok ilgi çekici avantaja sahip olan WhatsApp Beta programı, elbette ki stabilite gibi çeşitli problemler de sunuyor.

Yine de uygulamadaki yeni işlevleri deneyimleme konusunda heyecanlıysanız, yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak sizler de Beta programına kaydolabilirsiniz.

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