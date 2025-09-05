iOS 26’nın Liquid Glass tasarımı WhatsApp’a da entegre oluyor

WhatsApp, iOS 26'nın Liquid Glass tasarımıyla daha uyumlu bir hale geliyor.

iOS için yayınlanan yeni Beta sürümüyle birlikte platform, yenilenen arayüze entegre bir görsel deneyim ortaya koyuyor.

Yakında bu değişikliğin uygulamanın nihai sürümüne de taşınması bekleniyor.

WhatsApp tasarımı iOS 26 işletim sistemiyle daha uyumlu bir hale geliyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, Apple’ın yeni yazılımıyla birlikte karşımıza çıkacak tartışmalı Liquid Glass tasarımını kendi bünyesine entegre etmeye başlıyor.

Bu önemli değişiklik, kullanıcı deneyimi açısından da dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. TestFlight aracılığıyla 25.24.10.70 sürüm numarasıyla yayınlanan uygulamanın Beta sürümü, bu dönüşümün ilk önizlemesi niteliğinde karşımıza çıkıyor.

WhatsApp’ın yeni iOS tasarımı nasıl görünecek?

WABetaInfo’ya göre Liquid Glass tasarımının temelleri çok yakında WhatsApp uygulamasında da görülebilecek. Grafiksel deneyim, cam dokusunu taklit eden optik efektlere ve duyarlı ve son derece akıcı geçişlere dayanacak.

Düğmeler, menüler ve arka planlar gibi tüm arayüz öğeleri, test sürümünde mevcut olan yeni görsel özelliklere kavuşacak. Bu öğeler ışığa, cihaz hareketine ve kullanıcı eylemlerine göre değişen derinlik, yansımalar ve şeffaflıklarla zenginleştirilerek daha dinamik ve etkileşimli bir ortam yaratacak.

Bu tasarımın başarılı bir şekilde uygulanması Apple, WhatsApp ve tüm üçüncü taraf uygulama ekosistemi için hassas bir görev olarak biliniyor. Geliştiriciler yeni estetiğin içerik okunabilirliğini veya genel kullanılabilirliği tehlikeye atmadan entegrasyonu tamamlamak istiyor.

Uygulamanın tasarımı farklı duvar kağıtlarına, seçili temalara ve özellikle farklı donanım özelliklerine sahip farklı iPhone modellerine uyum sağlayacak şekilde dikkatlice tasarlanacak. Bu geçişi yönetmek için geliştirme ekibi aşamalı bir strateji benimsiyor.

Değiştirilecek ilk öğeler, ekranın alt kısmındaki gezinme bileşenleri, ardından menüler ve diğer kontroller olacak. Her güncelleme grafik efektlerini eski cihazlarda performansla ve herkes için tam erişilebilirlikle dengelemek için titiz testlerle birlikte gelecek.

Bu nedenle WhatsApp Beta 25.24.10.70 güncellemesi Meta ekibinin ilk deneyi olan bu yolculuğun yalnızca başlangıcı olacak. Yeni işletim sisteminin resmi sürümünden önce iOS 26 ile uyumlu ve evrensel olarak erişilebilir bir nihai sürüme ulaşmak için çalışmalar devam edecek.

Son olarak WhatsApp’ın yeni özelliklerini herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, Android ya da iOS cihazınızdan uygulamanın Beta programına kayıt olabilirsiniz. Böylelikle platforma gelecek bir yeniliği diğer kullanıcılardan haftalar veya belki de aylar önce kullanma şansına sahip olabilirsiniz.