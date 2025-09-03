WhatsApp, Instagram’ın “Yakın Arkadaşlar” özelliğini kopyalıyor

WhatsApp, durum paylaşımlarında "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturup özel hikayeler yayınlamanıza izin verecek.

Belirlediğiniz kişilere sunacağınız bu paylaşımlar, her zamanki gibi 24 saatte otomatik olarak kaybolacak.

Şimdilik Beta sürümünde test edilen yenilik, çok yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılara daha fazla gizlilik kontrolü sağlaması beklenen yeni bir özellik için kolları sıvadı. Çok yakında durum güncellemelerini yalnızca “yakın arkadaşlar” olarak seçilen kişilerle paylaşmak mümkün olacak.

Merakla beklenen bu özellik, iOS’ta hala Beta aşamasında test ediliyor. Söz konusu yeniliğin gelecekteki bir güncelleme ile birlikte resmi olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği, diğer sosyal ağlarda da bilinen bir eğilimi takip edecek. İnsanların tüm iletişim listelerine erişim olmadan, daha kişisel içerikleri bölümlere ayrılmış bir şekilde paylaşmalarına olanak sağlayacak.

Bu özellik, WhatsApp’a diğer uygulamalardan doğrudan fotoğraf ve video gönderme kısayolu gibi durum sekmesindeki diğer son değişiklikleri tamamlayacak şekilde geliyor. Bu sayede yayınlama işlemi daha hızlı ve daha sezgisel oluyor.

Yakın Arkadaşlar özelliği WhatsApp’ta nasıl çalışacak?

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre yeni özellik gizlilik ayarlarına entegre edilecek. Kullanıcılar durumlarını kimlerin görüntüleyebileceğini seçebilecek. Bu alanda ayrı bir liste oluşturup yönetmek mümkün olacak.

Tıpkı Instagram’da olduğu gibi, yakın arkadaşlara yönelik durumlar, içeriğin sınırlı bir kitleye yayınlandığının hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan belirgin bir görsel işarete sahip olacak.

Liste yönetimi tamamen gizli olacak. Eklenen veya çıkarılan kişilere değişiklik bildirilmeyecek. Bu sayede kullanıcılar için tam gizlilik sağlanacak.

Bu listede yapılan değişikliklerin yalnızca gelecekteki gönderileri etkileyeceğini belirtmekte fayda var. Bir kullanıcı, bir durum paylaşıldıktan sonra listeye eklenirse, otomatik olarak bu duruma erişemeyecek.

Önceki bir gönderinin hedef kitlesini genişletmek için kullanıcının paylaşımı silmesi ve içeriği yeni görünürlük ayarıyla yeniden yayınlaması gerekecek.

WhatsApp gizliliği korumaya devam edecek

Yakın arkadaşlarla paylaşılan durumlar geçici kalacak. Bu paylaşımlar 24 saat sonra otomatik olarak kaybolacak. Gelişmiş güvenlik için uçtan uca şifreleme ile korunacak.

Böylelikle paylaşılan durum güncellemelerini yalnızca belirli kişilerin görebileceği ve platformun kendisinden ya da üçüncü taraflardan erişim sağlanmayacağı vurgulanıyor.

Heyecanla beklenen bu özellik, WhatsApp’ın esnekliğini artırarak daha samimi paylaşımlar için alan sunuyor. Buradaki “ayrıcalıklı hissetme psikolojisi”, kullanıcıları belirli bilgileri tüm kişi listelerine ifşa etme endişesi olmadan daha özgün paylaşımlarda bulunmaya teşvik edebilir.

Yeni özelliğin dünya çapında ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir tarih yok. Fakat WhatsApp’ın özelliği tüm sistemlere sunmadan önce testleri kademeli olarak genişletmesi bekleniyor. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla ayrıntıya ulaşacağız.

Son olarak yeni özellikleri herkesten önce deneyimleyebilmek için “WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir?” başlıklı içeriğimize de göz atabilirsiniz.