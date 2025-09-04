Valve’dan yeni oyun konsolu mu geliyor? “Steam Frame” markası için başvuru yapıldı

Valve, yeni oyun konsolu için "Steam Frame" adıyla marka tescili başvurusunda bulundu.

Konsolun Geekbench'te ortaya çıkan "Fremont" kod adlı cihazla aynı olduğu düşünülüyor.

Konsolun potansiyel satış tarihi ve fiyatı henüz belli değil.

Birkaç hafta önce Geekbench testlerinde ortaya çıkan ve AMD’nin işlemcisi ve grafik birimiyle desteklenen, televizyonlara bağlanabilen yeni bir konsol olduğu iddia edilen “Fremont” adlı cihaz oyun dünyasında gündem yaratmıştı. Konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Valve oyun konsolları ve çevre birimleri için “Steam Frame” adında yeni bir marka tescili başvurusunda bulundu.

Steam Frame nedir?

İlk olarak sosyal paylaşım sitesi Reddit’te fark edilen yeni marka başvurusu, “Steam Frame™ ticari marka tescili, eğlence amaçlı oyun oynamaya yönelik bilgisayar oyun konsolları; video oyun konsolları; video oyun aksesuarları, yani video oyunları için kontrolcüler kategorilerini kapsamayı amaçlamaktadır” ifadelerini içeriyor.

Bu ifade Valve’ın, insanlara PlayStation ve Xbox gibi oyun oynayabilecekleri bir cihaz sunmayı planladığını net bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Tabii ki de ticari marka başvurusunda bulunulmuş olması, söz konusu ürünün kesin bir şekilde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Hatta PCGamer kaynağına göre bu, Valve’ın başka bir isim veya projesinin konuşulmasını önlemek için bilinçlice yapmış olduğu dikkat dağıtıcı hamle bile olabilir.

Ancak başvuruda yer alan bilgiler gerçekleşirse, Valve gerçekten de Steam Frame adında bir oyun konsolu ile karşımıza çıkabilir. Peki cihaz Geekbench’te ortaya çıkan Fremont ile aynı mı? Hatırlanacağı üzere Fremont’un AMD’nin Hawk Point APU’sunun özel bir versiyonunu çalıştırdığı ve Radeon RX 7600 GPU’sunu kullandığı söyleniyordu. İddialara göre bu, TV odaklı bir konsol ve SteamOS işletim sistemiyle çalışacak.

Sanal gerçeklik başlığı da olabilir

Öte yandan “Steam Frame” markasının, uzun zamandır beklenen yeni Valve Sanal Gerçeklik (VR) başlığı olan “Deckard” cihazına da işaret edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Aynı zamanda SteamVR’ın ‘Overlay’ özelliğinin de Steam Frame ile uyumlu olması için “Frames” olarak yeniden adlandırılacağı belirtiliyor. Yine de ticari marka başvurularında olası bir VR cihazına dair hiçbir referans bulunmuyor.

Valve’ın yeni konsolunu, uzun süredir konuşulan ve geliştirme aşamasında olduğu iddia edilen yeni Half-Life oyunu (kod adı HLX) ile aynı anda piyasaya sürmeyi planladığı da fısıltı gazetesinde dolaşan iddialar arasında yer alıyor. Bu sayede ABD’li firmanın, hem oyunun hem de cihazın satışlarını daha kolay artırabileceği belirtiliyor.

Valve’ın belirli cihaz türlerine özel oyunlar yapmak konusunda geçmişi olduğunu belirtmekte fayda var. Örnek vermek gerekirse Half-Life: Alyx oyunu yalnızca sanal gerçeklik başlıklarına özel bir yapım olarak piyasaya sürülmüştü.

Bazı kaynaklara göre, tüm bunlar Valve’ın donanım birimine yönelik geniş kapsamlı yeniden yapılanma ve atılımının bir parçası olarak görülüyor. Şimdilik Half-Life 3 oyunu da dahil olmak üzere tüm detaylar en iyi ihtimalle birer söylentiden öteye gitmiyor. Kesin olarak bilinen tek şey: Valve’ın “Steam Frame” isimli bir cihaz çıkarmak istediği.