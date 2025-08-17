Menüyü Kapat
    Japon oyunseverler sıraladı: İşte ruhları saran en duygusal 40 RPG oyunu

    Japon bir şirket tarafından gerçekleştirilen ankette ruhları saran "en duygusal" ve kaliteli RPG oyunları sıralandı.
    • Dengeki Famimico Gamer'ın anketine göre oyunseverlerin adeta ruhlarını saran en hüzünlü ve duygusal RPG oyunlar sıralandı.
    • Listenin zirvesinde yer alan isim, güçlü anlatımıyla öne çıkan Final Fantasy X oldu.
    • 4 bin 700 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yalnızca Japon oyunları değil, Batı'dan çıkan ve globale hitap eden RPG'lere de yer verildi.

    Hafta sonunu keyifli bir RPG oyunu oynayarak geçirmek istiyorsanız, Uzak Doğu’dan gelen son raporlar muhtemelen sizin de dikkatinizi çekecektir. Zaman zaman sizi ağlatacak, yer yer de heyecandan ayağa kaldıracak bir oyun arıyorsanız, Japon oyunseverlerin “en popüler 40 RPG oyunu” anketinin sonuçlarına göz atabilirsiniz.

    Japon oyun tutkunları piyasada mevcut olan en dokunaklı ve etkileyici RPG oyunlarını bir araya getirdi. Üstelik listeye yalnızca Uzak Doğu’dan çıkan oyunlar değil, Avrupa’dan doğan RPG’ler de eklendi.

    Final Fantasy X listenin zirvesinde yer alıyor

    Dengeki Faminico Gamer tarafından gerçekleştirilen anket 4 bin 700 yanıt aldı. 498 oyla birinci sırada, 2001 yılının PlayStation 2 klasiği Final Fantasy X karşımıza çıkıyor. Tidus ve Yuna’nın etkileyici hikayesi, kalabalık bir oyuncu topluluğunu derinden etkilemiş gibi görünüyor.

    Final Fantasy 7 Crisis Core ikinci basamakta karşımıza çıkıyor. Oyunseverler tarafından oldukça etkileyici bir RPG olarak kabul edilen bu yapım, üçüncü sırada kalan Persona 3’ü bile geride bırakıyor. Final Fantasy serisinden devam edersek, on altıncı sırada Final Fantasy 14 yer alıyor.

    Uzak Doğu’dan uzaklaştığımızda ise Undertale on üçüncü, Omori on sekizinci sırada bulunuyor. Her iki bağımsız yapım da çok seviliyor ve yalnızca Batılıları değil, Japon hayranları da büyülemiş görünüyor.

    Japonya’da en popüler 40 RPG oyunu

    Ankette yer alan detaylara göre Japonya’da en sevilen RPG oyunları şunlar:

    1. Final Fantasy X
    2. Final Fantasy 7 Crisis Core
    3. Persona 3
    4. Okami
    5. MOTHER 3
    6. Tale of the Abyss
    7. Dragon Quest 11
    8. Final Fantasy 9
    9. Suikoden II
    10. Final Fantasy 15
    11. Tales of Legendia
    12. NieR:Automata
    13. UNDERTALE
    14. MOTHER 2
    15. Xenoblade Chronicles 2
    16. Final Fantasy 14
    17. NieR Replicant
    18. OMORI
    19. Final Fantasy Type-0
    20. Dragon Quest V: La sposa del destino
    21. PoPoLoCrois Monogatari II
    22. Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del tempo ed Esploratori dell’oscurità
    23. Shin Megami Tensei: Persona 4
    24. Final Fantasy 7
    25. Xenoblade Chronicles 3
    26. Grandia
    27. Yakuza: Like a Dragon
    28. Suikoden
    29. Tales of Xillia 2
    30. Legend of Mana
    31. Shadow Hearts: Covenant
    32. Final Fantasy 16
    33. Kingdom Hearts II
    34. Final Fantasy 5
    35. Persona 2: Innocent Sin
    36. Lost Odyssey
    37. The Legend of Heroes: Trails
    38. Kingdom Hearts 358/2 Days
    39. Tales of Destiny
    40. SaGa Frontier 2
    Son olarak PC oyuncuları için Steam’den indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

