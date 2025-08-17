Japon oyunseverler sıraladı: İşte ruhları saran en duygusal 40 RPG oyunu

Dengeki Famimico Gamer'ın anketine göre oyunseverlerin adeta ruhlarını saran en hüzünlü ve duygusal RPG oyunlar sıralandı.

Listenin zirvesinde yer alan isim, güçlü anlatımıyla öne çıkan Final Fantasy X oldu.

4 bin 700 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yalnızca Japon oyunları değil, Batı'dan çıkan ve globale hitap eden RPG'lere de yer verildi.

Hafta sonunu keyifli bir RPG oyunu oynayarak geçirmek istiyorsanız, Uzak Doğu’dan gelen son raporlar muhtemelen sizin de dikkatinizi çekecektir. Zaman zaman sizi ağlatacak, yer yer de heyecandan ayağa kaldıracak bir oyun arıyorsanız, Japon oyunseverlerin “en popüler 40 RPG oyunu” anketinin sonuçlarına göz atabilirsiniz.

Japon oyun tutkunları piyasada mevcut olan en dokunaklı ve etkileyici RPG oyunlarını bir araya getirdi. Üstelik listeye yalnızca Uzak Doğu’dan çıkan oyunlar değil, Avrupa’dan doğan RPG’ler de eklendi.

Final Fantasy X listenin zirvesinde yer alıyor

Dengeki Faminico Gamer tarafından gerçekleştirilen anket 4 bin 700 yanıt aldı. 498 oyla birinci sırada, 2001 yılının PlayStation 2 klasiği Final Fantasy X karşımıza çıkıyor. Tidus ve Yuna’nın etkileyici hikayesi, kalabalık bir oyuncu topluluğunu derinden etkilemiş gibi görünüyor.

Final Fantasy 7 Crisis Core ikinci basamakta karşımıza çıkıyor. Oyunseverler tarafından oldukça etkileyici bir RPG olarak kabul edilen bu yapım, üçüncü sırada kalan Persona 3’ü bile geride bırakıyor. Final Fantasy serisinden devam edersek, on altıncı sırada Final Fantasy 14 yer alıyor.

Uzak Doğu’dan uzaklaştığımızda ise Undertale on üçüncü, Omori on sekizinci sırada bulunuyor. Her iki bağımsız yapım da çok seviliyor ve yalnızca Batılıları değil, Japon hayranları da büyülemiş görünüyor.

Japonya’da en popüler 40 RPG oyunu

Ankette yer alan detaylara göre Japonya’da en sevilen RPG oyunları şunlar:

Final Fantasy X Final Fantasy 7 Crisis Core Persona 3 Okami MOTHER 3 Tale of the Abyss Dragon Quest 11 Final Fantasy 9 Suikoden II Final Fantasy 15 Tales of Legendia NieR:Automata UNDERTALE MOTHER 2 Xenoblade Chronicles 2 Final Fantasy 14 NieR Replicant OMORI Final Fantasy Type-0 Dragon Quest V: La sposa del destino PoPoLoCrois Monogatari II Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del tempo ed Esploratori dell’oscurità Shin Megami Tensei: Persona 4 Final Fantasy 7 Xenoblade Chronicles 3 Grandia Yakuza: Like a Dragon Suikoden Tales of Xillia 2 Legend of Mana Shadow Hearts: Covenant Final Fantasy 16 Kingdom Hearts II Final Fantasy 5 Persona 2: Innocent Sin Lost Odyssey The Legend of Heroes: Trails Kingdom Hearts 358/2 Days Tales of Destiny SaGa Frontier 2

