Uygun fiyatlı OPPO A6 Max piyasaya çıktı: 7.000 mAh pil ve 50 MP kamera

OPPO A6 Max uygun fiyatıyla resmen tanıtıldı.

Cihaz 7.000 mAh pil kapasitesi, 50 MP ana kamerası ve IP69 sertifikasıyla öne çıkıyor.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz paylaşılmadı.

OPPO A6 Max bütçe dostu fiyat etiketi ile resmi olarak tanıtıldı. Arka tarafta merkezi olarak konumlandırılmış büyük bir kamera modülüne ev sahipliği yapan akıllı telefon, çift renk seçeneğiyle şık bir tasarım sunuyor.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modeli ultra ince tasarımının yanı sıra üst düzey dayanıklılık ve uzun ömürlü pil ömrü vaat ediyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 7.000 mAh’lik geniş batarya kapasitesi, IP69 sertifikası ve 50 MP ana kamera yer alıyor.

OPPO A6 Max özellikleri

Ekran: 1.600 nit parlaklığa sahip 6,8 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2800 x 1280 piksel çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Mobil

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 80W SuperVOOC hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil

Gizmochina’ya göre yeni OPPO telefonu toza ve sıvılara, hatta su jetlerine karşı dayanıklılık sağlayan IP69 sertifikasına sahip. Ayrıca modelde yüksek sıcaklıklı ortamlarda çalışma için SGS sertifikasına da mevcut.

Cam arka yüzeyli beyaz ve fiberglas gövdeli mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneğiyle telefon telefon, 1.600 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç OLED ekrana sahip.

OPPO A6 Max modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alıyor. Cihaz 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.

7.000 mAh kapasiteli batarya sayesinde kullanıcılara uzun ömürlü bir mobil deneyim sağlanıyor. Silikon-karbon malzemeden üretilen batarya 7,7 mm gövde kalınlığına olanak tanıyor. Ayrıca 80W SuperVOOC şarj desteği de sunuluyor.

Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı derinlik sensörü yer alıyor. Önde ise selfie’ler için 32 MP ön kamera bulunuyor.

OPPO A6 Max fiyatı

Şimdilik yalnızca Çin pazarında satışa sunulan OPPO A6 Max’in fiyatı belli oldu. Bütçe dostu model 1.599 CNY (yaklaşık 9 bin TL) karşılığında raflarda boy gösteriyor.

OPPO’nun uygun fiyatlı telefon modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği veya ne zaman sunulacağı şimdilik maalesef bilinmiyor.

Son olarak yakın zamanda iki önemli telefon lansmanıyla karşılaşacağımızı hatırlatalım. 4 Eylül’de Samsung yeni fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE’yi duyuracak. 9 Eylül’de ise Apple, Awe Dropping etkinliğinde iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini karşımıza çıkaracak.