Türkiye’de de satılacak uygun fiyatlı OPPO Enco X3s küresel olarak duyuruldu

Reklam

OPPO, çift sürücü sistemi ile yüksek kaliteli ses ve güçlü bir bas deneyimi vaat eden yeni kablosuz kulaklığı Enco X3s'i küresel pazar için tanıttı.

Cihaz, 55 desibele kadar etkili Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahip.

Güçlü pil ömrüyle de öne çıkan ürün, tek şarjla ANC kapalıyken 11 saate, şarj kutusuyla ise toplamda 45 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.

OPPO, TWS kulaklık ailesinin yeni üyesi olan OPPO Enco X3s’ü Çin pazarına getirdikten günler sonra şimdi de küresel olarak piyasaya sürdü. Türkiye pazarında da satışa çıkması beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli, uygun fiyata maksimum performans sağlamaya odaklanıyor.

Cihaz modern bağlantı, çift sürücülü ses sistemi ve uzun ömürlü pil gibi öne çıkan özellikleriyle daha düşük fiyatlarla birinci sınıf bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Ürün yalnızca beyaz ve gümüş tonlarının harmanlandığı Nebula Silver renginde sunuluyor.

Reklam

Cihazın tasarımı daha iyi izolasyon için silikon uçlarla donatılmış kapsüller sunuyor. Sap şeklindeki tasarım, konforlu bir kullanıma olanak tanıyor. Ürün, düz kenarlı oval kasasıyla modern kulak içi kulaklıkların modelini takip ediyor. Toz ve sıçramaya karşı dayanıklılık için IP55 sertifikası bulunuyor.

OPPO Enco X3s özellikleri

OPPO’nun yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı orta ve yüksek frekanslar için 6 mm düzlemsel sürücüler ile bas için 11 mm woofer’ı bir araya getiren ses sistemi ile öne çıkıyor. Sistem, Dynaudio tarafından optimize ediliyor. Yüksek çözünürlüklü ses için Hi-Res Audio sertifikası ve 15 Hz ile 40 kHz arasında geniş bir frekans tepkisi sunuyor.

Cihaz yapay zekadan destek alarak aramalar sırasında gürültüyü ortadan kaldırıyor. Ayrıca dinamik Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ile birlikte çalışarak arka plan sesini 55 dB’ye kadar gerçek zamanlı azaltıyor. Modelde üç mikrofon yer alıyor.

OPPO Enco X3s modelinde iki cihaza kadar çoklu bağlantı desteği sunan ve SBC, AAC ve LHDC 5.0 kodeklerini kullanan Bluetooth 5.4 özelliği mevcut. LHDC 5.0 kodeği, kulaklık ile cep telefonu veya tablet arasında daha yüksek bant genişliğine sahip iletişimin sağlanmasından sorumlu çalışıyor.

Pil ise etkinleştirilen özelliklere bağlı olarak iyi bir dayanıklılık vaat ediyor. Ses seviyesi yüzde 50 ve LHDC 5.0 ile ANC etkinleştirildiğinde, taşıma çantasının sağladığı şarjla birlikte toplam 22 saate ulaşan 5,5 saate kadar kesintisiz kullanım ortaya koyuluyor. Her iki özellik de devre dışı bırakıldığında ise bu süre sırasıyla 11 saat ve 45 saate çıkıyor.

Ayrıca gövde üzerinde dokunmatik kontroller, mekansal ses desteği, son AirPods Pro 3’te görülenlere benzer 20’den fazla dilde AI eş zamanlı çeviri ve ekolayzır/ANC dahil ayarları yönetmek için HeyMelody uygulaması gibi özellikler sunuluyor.

OPPO Enco X3s fiyatı

Avrupa pazarı için resmen duyurulan yeni OPPO kulaklığı 129 Euro (vergiler hariç yaklaşık 6 bin TL) fiyat etiketi ile listeleniyor. Cihazın ilerleyen haftalarda Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.