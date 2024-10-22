Uygun fiyatlı Google Pixel 9a’nın çıkış tarihi ve iddialı özellikleri belli oldu

Teknoloji devi Google çok yakında Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesine yeni bir cihaz kazandıracak. Pixel 9‘un yanı sıra Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold gibi performans canavarı cihazlara sahip olan seriye uygun fiyatlı bir seçenek eklenecek. Pixel 9a adıyla karşımıza çıkacak cihazın çıkış tarihi ve fiyatına göre iddialı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen Google Pixel 9a’anın çıkış tarihi söylentilere göre 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Pixel 9 ailesini tamamlaması amaçlanan yeni akıllı telefon, önceki modellerin kalitesini korumayı vaat ederken bazı ilginç yeni özellikleri de karşımıza çıkaracak. İşte bütçe dostu cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Google Pixel 9a teknik özellikleri ortaya çıktı

OnLeaks’in sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre Google’ın bütçe dostu yeni telefonu 6,3 inç ekrana sahip olarak daha büyük bir boyutla karşımıza çıkacak. Cihazın ölçüleri 154,7 x 73,2 x 8,9 mm olacak ve kamera modülünün hafif çıkıntısı dikkate alındığında kalınlığı 9,4 mm’ye kadar çıkacak.

Google Pixel 8a ile karşılaştırıldığında yeni model biraz daha büyük olacak. Bu da 6,2 ila 6,3 inç arasında bir ekrana işaret edecek. Pixel 9a’nın OLED teknolojisini ve 120 Hz yenileme hızını koruması bekleniyor. Her ne kadar amiral gemisi modellerine benzeyecek olsa da cihaz, orta sınıf akıllı telefon olma özelliğini koruyarak segmette öne çıkacak.

Performans konusunda beklentileri karşılayacak Google Pixel 9a modeli, şirketin geliştirdiği Tensor G4 çipini kalbinde taşıyacak. Amiral gemisi telefonların performansını aratmaması beklenen model, 8 GB RAM kapasitesiyle güçlendirilecek.

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Android 15 ile kutudan çıkan ilk telefon olacak

Bilindiği üzere Android 15 işletim sisteminin çıkış tarihinin ertelenmesi nedeniyle Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesi kutudan Android 14 yazılımıyla çıkıp yeni güncellemeyi gecikmeli olarak alma şansına sahip olmuştu. Google’ın yeni telefonu Pixel 9a ise kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemiyle çalışan ilk cihaz olacak.

Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek yeni Google telefonu iddialara göre 2025 yılının Mart ayında piyasaya duyurulacak.

Peki ya sizin Google Pixel 9a cihazından beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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