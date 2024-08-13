Google Pixel 9 şık tasarımı ile tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Google bugün yeni amiral gemisi akıllı telefon serisiyle karşımıza çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen Google Pixel 9 cihazı iddialı teknik özellikleri ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Göz alıcı bir görünüme sahip olan cihaz selefine göre daha modern bazı dokunuşlar içeriyor. Donanım tarafında da cihazda büyük ilerlemelere yer veriliyor.

Google’ın performans canavarı yeni telefonu iki arka kamera ile karşımıza çıkıyor. Serinin en uygun fiyatlı modeli olarak gelen cihaz “Pro” modellerine göre daha düşük RAM ve pil kapasitesi gibi bazı kısıtlamalar barındırıyor. İşte Pixel 9’un özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm detayları…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL üst düzey özellikleriyle piyasaya çıktı

Google Pixel 9 yapay zeka özellikleri ile öne çıkıyor

Google’ın yeni telefonu yapay zeka özellikleri ile farkını ortaya koyuyor. Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesiyle beraber duyurulan Galaxy AI hizmetine rakip olacak işlevlere ev sahipliğinde bulunan cihaz, Gemini entegrasyonuyla zengin bir yapıya bürünüyor. Kullanıcılar merak ettiği şeylerin cevaplarını pratik olarak öğrenebiliyor.

Pixel 9 serisinde yer alan yapay zeka özelliklerinden bir tanesi olan Magic Editor, kullanıcıların seçtiği fotoğraflardaki arka planları farklı gökyüzü stilleri ile düzenlemelerine yardımcı oluyor. Ayrıca “Add Me” özelliği ile fotoğrafta olmayan bir kişiyi görüntüye eklemeniz mümkün hale geliyor.

Google Pixel 9 serisi modellerinin tamamı şirketin kendi tasarladığı ve Samsung tarafından üretimi gerçekleştirilen Tensor G4 çipinden güç alıyor. Cihaz tıpkı iPhone’larda olduğu gibi acil uydu bağlantısı desteğiyle internet ya da telefon sinyali olmayan durumlarda bile yardım çağrısı yapabilmeye izin veriyor.

Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan yeni Google telefonu 6,24 inç OLED ekranla geliyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1.800 nit tepe parlaklık desteği sağlanıyor. 12 GB RAM kapasitesine sahip olan cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki ayrı depolama alanı seçeneği listeleniyor.

50 MP ana kameraya sahip olan Google Pixel 9 cihazı çift kamera setinde ayrıca 48 MP ultra geniş açılı lens taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 10,5 MP selfie kamerası bulunuyor. 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS bağlantı desteklerine sahip olan model kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet veriyor.

Google Pixel 9 özellikleri

Ekran: Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit tepe parlaklık ve 60-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED ekran

Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit tepe parlaklık ve 60-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10,5 MP ön kamera

10,5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, f/1,68 diyafram açıklığı, OIS / 48 MP sensörlü ultra geniş lens, f/1,7 diyafram açıklığı, 123° görüş alanı, makro mod

50 MP ana kamera, f/1,68 diyafram açıklığı, OIS / 48 MP sensörlü ultra geniş lens, f/1,7 diyafram açıklığı, 123° görüş alanı, makro mod Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS Boyutlar: 152,4 x 71,12 x 7,62 mm

152,4 x 71,12 x 7,62 mm Ağırlık: 198 gram

198 gram Batarya kapasitesi: 27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

27 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google Pixel 9 fiyatı

Google’ın performans canavarı yeni telefon modeli 22 Ağustos tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıkacak. Cihaz 799 dolardan başlayan fiyatlara alıcılara hitap edecek.