7 yıl güncelleme alacak Google Pixel 9 Pro Fold resmen duyuruldu

Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. Made By Google 2024 etkinliğinde çok sayıda duyuruda bulunan şirket yeni amiral gemisi telefon modellerini tanıttı. Google Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL cihazlarından sonra serinin katlanabilir telefon modeli de nihayet karşımıza çıktı. Şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen ürün dikkat çekici tasarımı ve işlevsel donanımıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Şirketin yeni katlanabilir telefon modeli Pixel Fold 2 olarak adlandırılmak yerine ana serinin bir parçası olarak lanse ediliyor. 5,1 mm kalınlığıyla dünyanın en ince katlanabilir telefonları arasında boy göstermeye başlayan cihaz, 4,4 mm kalınlığa sahip Honor Magic V3 ile rekabet ediyor.

Google Pixel 9 Pro Fold özellikleri

Dahili ekran: Quad HD çözünürlük kalitesi (2076 x 2152 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 8 inç Super Actua OLED dahili ekran

Quad HD çözünürlük kalitesi (2076 x 2152 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 8 inç Super Actua OLED dahili ekran Harici ekran: Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 60-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED harici ekran

Full HD çözünürlük kalitesi (1080 x 2424 piksel), 2.700 nit maksimum parlaklık ve 60-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED harici ekran İşlemci: Google Tensor G4 / Titan M2

Google Tensor G4 / Titan M2 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256GB veya 512GB dahili depolama

256GB veya 512GB dahili depolama Harici selfie kamerası: 10 MP harici ön kamera

10 MP harici ön kamera Dahili selfie kamerası: 10 MP dahili ön kamera

10 MP dahili ön kamera Arka kamera: 48 MP ana kamera, 10,5 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10,8 MP telefoto lens

48 MP ana kamera, 10,5 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10,8 MP telefoto lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Boyutlar: 154,94×149,86×5,08 mm (Açıkken) / 154,94 x 76,2 x 10,16 mm (Kapalıyken)

154,94×149,86×5,08 mm (Açıkken) / 154,94 x 76,2 x 10,16 mm (Kapalıyken) Ağırlık: 257 gram

257 gram Batarya kapasitesi: 4.650 mAh pil

4.650 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google’ın yeni katlanabilir telefonu etkileyici bir ekran kalitesi ile karşımıza çıkıyor. Bir önceki nesilde 5,8 inçlik bir harici ekrana yer verilirken, bu cihazda ise 6,24 inçlik bir OLED panel bulunuyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 2.400 nit tepe parlaklık desteği ve Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisi bulunuyor. Google Pixel 9 Pro Fold’un dahili ekranında ise 8 inçlik bir Super Actua OLED panel bulunuyor. 120 Hz değişken yenileme hızına sahip olan cihazda 2.400 nit tepe parlaklık oranı yer alıyor.

Google Pixel 9 Pro Fold kalbinde Tensor G4 çipini taşıyor. Performans canavarı bir yapıya sahip olan bu işlemci kullanıcılara etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Bununla birlikte 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor.

Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 48 MP ana kameraya sahip olan yeni katlanabilir Google telefonu ayrıca 10,5 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip 10,8 MP telefoto lens sunuyor. Cihazın ön kısmında ise iki adet 10 MP selfie kamerası yer alıyor.

21 watt hızlı şarj gücüne sahip olan Google Pixel 9 Pro Fold modeli pil ömrü konusunda da iddialı bir yapıya sahip. 4.650 mAh pil kapasitesiyle gelen cihaz tek şarjla 24 saatten fazla pil vaat ediyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, uydu bağlantısı, NFC, USB-C 3.2 Gen 2 ve stereo ses destekleri sağlanıyor. Son olarak cihazın saf Android 14 ile çalıştığını da ekleyelim. Cihazın 7 yıla kadar güncelleme desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Google Pixel 9 Pro Fold fiyatı

Google’ın yeni katlanabilir telefonu şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde ön siparişe açılmış durumda. 4 Eylül tarihinde raflara gelecek model 1.799 dolar karşılığında satılıyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 60 bin TL’ye tekabül ediyor.