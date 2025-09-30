Üst düzey Xiaomi telefonlar Dinamik Ada benzeri “Hyper Island” ile gelecek

Xiaomi, Apple'ın Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğini Hyper Island adı altında kendi yazılımına uyarlıyor.

Merakla beklenen yeni özellik, HyperOS 3 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

Fakat bunun yalnızca üst düzey telefonlara özel olacağı, dolayısıyla güncellemeyi alacak birçok modelin bu özellikten yararlanamayacağı öne sürülüyor.

Xiaomi’nin yeni HyperOS 3 güncellemesi önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de amiral gemisi telefonlarda yer alacak olan Hyper Island özelliği olacak. Adından da anlaşılabileceği üzere Apple’ın Dinamik Ada (Dynamic Island) fonksiyonundan esinlenen yenilik, daha kullanıcı dostu bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Xiaomi geçmişten bu yana ürünlerinde Apple’dan büyük ölçüde ilham alıyor. Geçen hafta duyurulan Xiaomi 17 serisi görsel açıdan iPhone’lara oldukça benzerken, serinin en güçlü seçeneği olan Xiaomi 17 Pro Max de yeni isimlendirme stratejisiyle yine rakibinden besleniyor.

HyperOS 3 arayüzünün iOS 26’daki Liquid Glass tasarımından kopya çekeceği de yakın zaman önce ortaya çıkmıştı. Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun’un zaten bir Apple ve Steve Jobs hayranı olduğu bilinen bir gerçek.

Rakibinden ilhamını hiçbir zaman inkar etmeyen Çinli şirket, şimdi Dynamic Island’ı da kendi modellerine adapte ediyor. Geçmişte marka, Xiaomi 13 Lite modelinde kendi Dinamik Ada’sını zaten sunmuştu. Fakat bu kez daha kapsamlı bir deneyim ortaya konacak.

Hyper Island amiral gemisi telefonlara özel olacak

Arayüz güncellemesinin geniş bir akıllı telefon yelpazesinde sunulması bekleniyordu. Fakat ilk göstergeler, bu özelliğin üst segmentlere ayrılacağını bizlere gösteriyor. Şu anda Xiaomi’den resmi ve kesin bir onay gelmese de bazı işaretler bu senaryonun olası olduğunu vurguluyor.

Konuya ilişkin ilk göstergeler GitHub’daki kod analizinden geliyor. Analizde HyperOS 3’ün çeşitli sürümlerinin özellik seti açısından aynı olmadığı ortaya çıktı. Yazılım farklılığı Xiaomi’nin halihazırda bir ayrım yaptığını, yeni özellikleri cihazın donanım gücüne ve pazar konumuna göre kalibre ettiğini gösteriyor.

Birçok model bu özellikten yararlanamayacak

Ortaya çıkan son raporlara göre Hyper Island özelliği Note serisini oluşturan modeller de dahil olmak üzere birçok Redmi akıllı telefonda olmayacak.

Tahminlere göre Hyper Island’ı bu kadar özel kılan benzersiz animasyonlar ve etkileşimler, kamera deliğini dinamik bir bildirim merkezine dönüştürerek yalnızca amiral gemisi modellerdeki deneyimi iyileştirmek için tasarlanmış olabilir.

Xiaomi yakın zaman önce HyperOS 3’ün global yol haritasını duyurdu. Güncellemeye sahip olacak ilk cihazlar arasında Xiaomi 15, Xiaomi 15T, Xiaomi Mix Flip 2, Redmi Note 14, POCO F7 ve POCO X7 yer alacak. Ekim ayında yazılıma ulaşacak modellere de göz atabilirsiniz.