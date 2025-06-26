Xiaomi Mix Flip 2 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mix Flip 2 nispeten bütçe dostu fiyatıyla ve göz alıcı tasarımıyla resmen tanıtıldı.

Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan telefon 1 TB'a kadar depolama ve 16 GB'a kadar RAM kapasitesi sunuyor.

67W hızlı şarjlı 5.165 mAh pil kapasitesi sunan cihaz ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün beklenen lansman etkinliğini Çin’de gerçekleştirdi. Şirket bu lansmanda bir dizi yeni ürününü tüketicilere duyurdu. Etkinliğin öne çıkan ürünlerinden biri de markanın yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip 2 olarak karşımıza çıktı.

Uygun fiyata yüksek bir performans vaat eden yeni katlanabilir akıllı telefon modeli ilk olarak Çin’de satışa çıkıyor. Altın, beyaz, mor ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan telefon 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesiyle sunuluyor.

Xiaomi Mix Flip 2 özellikleri

Ağırlık: 199 gram

199 gram Boyutlar: Açılmamış hali 166,9 x 73,8 x 7,6 mm / Katlanmış hali 86,1 x 73,8 x 15,9 mm

Açılmamış hali 166,9 x 73,8 x 7,6 mm / Katlanmış hali 86,1 x 73,8 x 15,9 mm Ana ekran: Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120 Hz teknolojilerine ve 3200 nit parlaklığa sahip LTPO AMOLED

Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120 Hz teknolojilerine ve 3200 nit parlaklığa sahip LTPO AMOLED İkincil ekran: Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120H ve 3200 nit parlaklık özelliklerine sahip AMOLED

Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120H ve 3200 nit parlaklık özelliklerine sahip AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera: 50 MP f/1.7, 23 mm ana kamera ve 50 MP f/2.2, 14 mm ultra geniş açılı lens

50 MP f/1.7, 23 mm ana kamera ve 50 MP f/2.2, 14 mm ultra geniş açılı lens Selfie kamerası : 32 MP f/2.0, 21 mm ön kamera

32 MP f/2.0, 21 mm ön kamera Batarya kapasitesi: 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip Si/C Li-Ion 5.165 mAh pil

67W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip Si/C Li-Ion 5.165 mAh pil Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, NFC İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Önceki modeline daha çok benzeyen bir stile sahip olan yeni Xiaomi Mix Flip 2 geliştirilmiş bir tasarıma, kenarlarına doğru daha fazla uzanan ve 0,1 inç büyüyen bir harici ekrana ev sahipliği yapıyor. Katlanabilir ekran 6,86 inç ve aynı diyagonali sunuyor.

Harici ekran için 120 Hz yenileme hızına ve 3.200 nit maksimum parlaklık mevcut. Telefonun dahili ekranı 300 Hz’lik etkileyici bir yenileme hızını destekliyor. Her ikisi de AMOLED, HDR10+ ve Dolby Vision teknolojisiyle çalışıyor.

GSMArena’ya göre Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefon modeli RAM ve dahili depolama seçeneklerinin yanı sıra yonga seti olarak Snapdragon 8 Elite çipini kullanıyor. 67W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.165 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi Mix Flip’te 4.780 mAh batarya bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Cihaz kamera konusunda da oldukça yetenekli görünüyor. 50 MP OV50E sensörlü 23mm f/1.7 geniş açılı ana lens ve 50 MP sensörlü 14mm f/2.2 ultra geniş açılı lens yer alıyor. Ön tarafta ise 4K video desteği sunan 32 MP selfie kamerası mevcut.

Xiaomi Mix Flip 2 fiyatı

Xiaomi’nin uygun fiyatlı yeni katlanabilir telefonu 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip temel sürüm için 5.999 CNY (yaklaşık 33 bin TL) karşılığında satılıyor. 16 GB/1 TB’lık seçenek ise 7.299 CNY’den (yaklaşık 40 bin TL) listeleniyor.