iOS 26.0.1 güncellemesi yolda: Can sıkıcı hatalar giderilecek

Apple, iOS 26.0.1 güncellemesi için kollarını sıvadı.

Çok yakında çıkacak yazılım, iOS 26'da yer alan birçok hatayı çözecek.

Kamera hatası, Wi-Fi sorunları ve Apple Ingelligence'a erişimi engelleyen problem giderilecek.

Apple çok yakında iOS 26.0.1 güncellemesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yazılım güncellemesi, sistemde yer alan pek çok can sıkıcı hatayı gidermeyi vaat edecek. Başlangıçta 23A350 sürüm numarasıyla yayınlanması beklenen sürüm şu anda 23A355 olarak listeleniyor.

Beklenenden erken karşımıza çıkacak güncelleme, Apple’ın beklenenden daha fazla düzeltme ve küçük değişiklik eklediğini net bir şekilde bizlere gösteriyor. MacRumors tarafından ortaya çıkarılan şirket içi kayıtlara göre şirketin mühendisleri güncellemeyi halihazırda büyük ölçekte test etmeye başladı bile.

iOS 26’daki kamera hatası için çözüm geliyor

CNN Underscored teknoloji muhabiri Henry Casey, ultra ince iPhone Air modelinin incelemesi sırasında belirli bir anormallik fark etti. Bir konseri fotoğraflarken, her on fotoğraftan birinde garip görsel kusurlar görüldü. Çekimlerinde siyah dikdörtgenler ve zikzak beyaz çizgiler beliriyordu.

Üstelik bu sorunun yalnızca iPhone Air’da değil, iPhone 17 Pro modellerinde de görüldüğü anlaşıldı. Bu kusurlar sahnenin arkasına yerleştirilen dev LED ekrandan kaynaklanıyor. Kamera sensörü doğrudan lense yöneltildiğinde bazı reklam panolarının aşırı ışık yoğunluğunu yönetmekte zorlanıyor gibi görünüyor.

CNN’in iletişime geçtiği Apple, bu sorunun varlığını kabul etti. Şirket, bu problemin “çok nadir” olduğunu ve yalnızca yoğun LED aydınlatma koşullarında meydana geldiğini belirtti. Fakat yine de iOS 26.0.1 güncellemesi ile birlikte şirket, bu soruna karşı nihayet kesin bir çözüm getirecek.

Diğer sorunlar da çözülecek

Apple yeni güncelleme ile elbette ki yalnızca kamera hatasını ele almayacak. Şirket aynı zamanda iOS 26’da görülen diğer problemlere de çözüm sunacak.

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri Wi-Fi hatası ile gündeme gelmişti. Cihazlar Wi-Fi’nin kısa süreliğine bağlantısının kesilip tekrar bağlanmasına neden olan bir sorun göstermişti. Bu problem ayrıca araçlarda kablosuz CarPlay bağlantısının kesilmesine de yol açıyordu.

Bazı kullanıcılar Takvim uygulamasında aramayı bozan bir hata ile karşılaşmıştı. Öte yandan başka bir problem, iPhone 17 serisi kullanıcılarının Apple Intelligence kullanımını engellemişti. Yeni güncelleme bu sorunları da çözüme kavuşturacak.

iOS 26.1 Beta sürümü hala test aşamasında. Geçen hafta çıkan güncelleme, iOS 26.0.1 ile aynı düzeltmeleri içermesinin yanı sıra ayrıca bazı önemli yeni özellikler de getiriyor. Bunlar arasında uyumlu AirPods’lara Apple Intelligence ile Canlı Çeviri desteği gelmesi ve Apple Music, Takvim, Fotoğraflar, Safari gibi uygulamalarda belirli ayarlamalar yer alıyor.

Ayrıca güncellemeyle beraber nihayet Apple Intelligence için Türkçe dil desteğinin kullanıma sunulduğunu da ekleyelim.