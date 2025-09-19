Ekim ayında Android 16 tabanlı HyperOS 3 alacak Xiaomi telefonlar açıklandı

- HyperOS 3'ün dağıtım takvimi netleşti.
- Xiaomi, Ekim ayında Android 16 işletim sistemini temel alan güncellemeye ulaşacak modellerini sıraladı.
- Şirket yeni güncellemeyi Ocak 2026'ya kadar kademeli olarak cihazlarına getirmeyi planlıyor.
Xiaomi geçtiğimiz günlerde HyperOS 3 güncellemesinin global sürümünün testlerine başladı. Bugün kararlı sürümün Ekim ayında, aralarında birkaç akıllı telefonun da bulunduğu 20’den fazla cihaz için yayınlanacağı resmi olarak duyuruldu.
Liste yalnızca HyperOS’un Çince sürümünü çalıştıran cihazlar için geçerli olsa da güncellemenin diğer bölgelerdeki ilerlemesinin bir önizlemesini sunuyor. Türkiye’de de bu listedeki modellerin yeni güncellemeye sahip olacağı tahmin ediliyor.
Ekim 2025’te hangi modeller HyperOS 3 güncellemesi alacak?
Merakla beklenen yeni HyperOS güncellemesi kademeli olarak cihazlara dağıtılacak. Öncelikle 15 Ekim 2025’e kadar Çin pazarında yeni güncellemeye ulaşacak modeller şunlar:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
Xiaomi, 31 Ekim tarihine kadar Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak modelleri de paylaştı:
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Xiaomi TV S Mini LED 2025
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition
- Xiaomi Watch S4 41 mm
Güncelleme Ocak 2026’ya kadar cihazlara ulaşmış olacak
Xiaomi’den gelen bilgilere göre Kasım ayında da güncelleme takvimi hızla devam edecek. 17 model daha yeni HyperOS 3’e ulaşacak:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
30 Kasım’dan sonra HyperOS 3 şu modellere gelecek:
- Redmi TV X2025
- Redmi Monitör G Pro 27U
- Xiaomi Mi Band 10
Aralık ayında Android 16 HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazlar şunlar olacak:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro Plus
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Not 15
- Redmi Note 14 Pro Plus
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Not 14
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Not 13
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Band 9 Pro
- Xiaomi Band 9
Son olarak Xiaomi, Ocak 2026’da güncellemesinin son dağıtım paketini aşağıdaki modellere sunacak:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED
- Redmi TV MAX 2025
- Redmi Smart TV A Pro
- Redmi Smart TV A2025
Söz konusu dağıtım programının Çin pazarı için geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Muhtemelen güncellemenin Türkiye’deki cihazlara ulaşması biraz daha zaman alacak.