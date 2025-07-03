Xiaomi HyperOS 3, Apple’ın Liquid Glass tasarımını kopyalayacak

Xiaomi, Ekim ayında HyperOS 3 güncellemesini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen yeni kullanıcı arayüzünün tasarımı ortaya çıktı.

HyperOS 3, görünüm olarak Apple'ın yeni Liquid Glass tasarımından esinlenecek.

Apple’ın WWDC25 etkinliğinde resmi olarak tanıttığı ve bu sonbaharda yeni nesil işletim sistemleriyle birlikte gelmesi beklenen yenilikçi Liquid Glass grafik stilinin şimdiden oldukça benimsendiği anlaşılıyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan son söylentilere göre Xiaomi, işletim sistemi için açıkça bu yeni Apple estetiğinden ilham alıyor.

Lei Jun liderliğindeki firma, aslında Apple’a ve özellikle de şirketin kurucusu Steve Jobs’a hayranlığını aslında hiçbir zaman gizlemedi. Örneğin şirketin bazı modelleri tasarım dili açısından iPhone’lara benzer bir görünüm ortaya koyuyor. Ekosistem yaklaşımı bakımından da rakibinden esinlenen Xiaomi, ayrıca “One more thing” tarzı kapanışlar ya da ürünleri “revolutionary” olarak tanıtma biçimi Apple’a doğrudan göndermelerde bulunuyor.

Xiaomi, Apple’ın yeni tasarım dilinden ilham alıyor

XiaomiTime’ın aktardığı bilgilere göre şirket artık konsolide olmuş Android işletim sisteminin kullanıcı deneyimini daha çekici hale getirmeyi ve daha iyi okunabilirlik sunmayı amaçlayan bir “dokunuş” sağlamayı planlıyor.

Ortaya çıkan son söylentiler, ana arama çubuğunda daha cilalı görünümlü simgeler ve buzlu camı anımsatan bulanıklık efektleriyle Liquid Glass stilinin varlığını öne sürüyor.

Elbette ki bunlar HyperOS 3’ün tek grafik yenilikleri olmayacak. Ayrıca durum çubuğunda yeni simgeler, tamamen yeniden tasarlanmış bir bildirim merkezi, hızlı ayarlar ve genel olarak daha akıcı animasyonlar bekleniyor.

Xiaomi aslında yalnızca grafikler açısından değil, aynı zamanda strateji ve ürün inovasyonu açısından da Apple’ı izlenecek bir örnek olarak sık sık kamuoyuna gösterdi. Yeni işletim sisteminin kamuya açık testleri Çin’de çoktan başladı. Fakat şimdilik hala geliştirme sürecinin çok erken aşamalarındayız.

Elbette yeni sistem, kaynak kodu birkaç hafta önce Google tarafından yayınlanan Android 16’ya dayanacak ve böylece en son özelliklere ve optimizasyonlara erişim garanti altına alınacak.

HyperOS 3 ne zaman çıkacak?

HyperOS 3’ün lansmanı, şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları olan Xiaomi 16 serisinin tanıtımıyla birlikte Ekim ayında gerçekleşebilir. Yazılımın küresel sürümü ise muhtemelen yıl sonuna doğru ya da 2026 yılının başlarında karşımıza çıkabilir.

Fakat şimdilik bu konuda resmi bir açıklama olmadığını, bunun yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu da sizlere hatırlatmak isteriz. Şirketten konuya ilişkin duyuru geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.