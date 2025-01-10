POCO X7 serisi resmen Türkiye’de: İşte satış fiyatları

Fiyat-performans odaklı bir deneyim vaat eden POCO X7 serisi modelleri bugün Türkiye pazarında satışa çıktı.

POCO X7 ve X7 Pro modellerinden oluşan seri, ön sipariş sürecine özel indirim ve avantajlar sunuyor.

Seriye ayrıca Marvel hayranları için sınırlı sayıda üretilen POCO X7 Pro Iron Man Edition modeli de ekleniyor.

POCO X7 ve POCO X7 Pro modelleri bugün Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Çinli teknoloji devi Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren marka, yeni cihazlarını global pazara sunmasıyla birlikte ülkemizde de satışa çıkardı. Performans canavarı donanımlara sahip olan iki model rekabetçi fiyatlarla raflarda boy göstermeye başladı.

Beklendiği gibi yeni POCO modelleri, aslında Çin pazarında piyasaya sürülen iki Redmi cihazının global pazar için yeniden isimlendirilmiş versiyonları oluyor. POCO X7’nin doğrudan Redmi Note 14 Pro cihazından ilham aldığı bilinirken, POCO X7 Pro modelinin ise Redmi Turbo 4’ün küresel versiyonu olduğunu belirtelim. Peki ya POCO X7 serisi modelleri neler sunuyor? İşte özellikleri, fiyatları ve merak edilen tüm ayrıntıları…

POCO X7 serisi Türkiye fiyatları ne kadar?

Üst düzey özellikler sunan yeni POCO modellerinin resmi Türkiye fiyatları belli oldu. Serinin standart modeli 15 bin 999 TL’den başlarken, POCO X7 Pro ise 19 bin 799 TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

Bunların yanı sıra şirket ayrıca bir özel sürüm ile de dikkatleri üzerinde topluyor. POCO X7 Pro Iron Man versiyonu Marvel hayranları için 23 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor. Seride yer alan modellerin fiyat listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:

POCO X7 (8 GB+256 GB): 15.999 TL

15.999 TL POCO X7 (12 GB+512 GB): 17.999 TL

17.999 TL POCO X7 Pro (8 GB+256 GB): 19.799 TL

19.799 TL POCO X7 Pro (12 GB+512 GB): 22.499 TL

22.499 TL POCO X7 Pro Iron Man Edition: 23.999 TL

POCO X7 serisi akıllı telefon modelleri Türkiye pazarında ayrıca özel hediyeler de sunuyor. Şirket ön sipariş için X7 modelinde 1.000 TL, Pro cihazında ise 1.200 TL indirim fırsatına yer veriyor.

Ön sipariş sürecinin 16 Ocak tarihine kadar devam edeceği vurgulanıyor. Bu fırsattan yararlanan tüketicilere 300 TL değerinde olan PUBG Mobile UC hediye edileceği söyleniyor. POCO X7 Pro Iron Man Edition modelini satın alan tüketicilere ise 120W şarj aleti hediyesi sunuluyor.

POCO X7 özellikleri

Ekran: 2712 x 1220 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED kavisli ekran, 3.000 nit tepe parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus 2

2712 x 1220 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED kavisli ekran, 3.000 nit tepe parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: MediaTek Dimensity 7300-Ultra

MediaTek Dimensity 7300-Ultra GPU: ARM Mali-G615 MC2 GPU

ARM Mali-G615 MC2 GPU RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera (f/2,2)

20 MP ön kamera (f/2,2) Arka kamera: OIS destekli 50 MP Sony IMX882 sensörlü (f/1,5) ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 120°) ve 2 MP makro lens (f/2,4)

OIS destekli 50 MP Sony IMX882 sensörlü (f/1,5) ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 120°) ve 2 MP makro lens (f/2,4) Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 5.110 mAh pil

45W hızlı şarjlı 5.110 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, stereo hoparlörler, IP68 sertifikası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, stereo hoparlörler, IP68 sertifikası Boyutlar 162,3 x 74,4 x 8,4 mm

162,3 x 74,4 x 8,4 mm Ağırlık 185,5 gr

185,5 gr İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

POCO X7 Pro özellikleri