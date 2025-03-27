POCO F7 Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

POCO F7 Pro gelişmiş özellikleriyle resmen duyuruldu.

Performans canavarı akıllı telefon modeli Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cihaz bugün 29 bin 999 TL'den Türkiye pazarında ön siparişe sunuldu.

POCO F7 serisi akıllı telefon ailesi bugün nihayet piyasaya çıktı. Serinin en gelişmiş modeli olan POCO F7 Ultra ile dikkatleri üzerine çeken şirket, POCO F7 Pro modeliyle daha uygun fiyatlı bir seçeneği tüketicilerle buluşturuyor.

Üst düzey bir donanıma ihtiyaç duyan tüketiciler için tasarlanan POCO F7 Pro’nun performans canavarı özellikleri resmen açıklandı. Serinin her iki modeli de bugün Türkiye pazarında ön siparişe açıldı. İddialı özellikleriyle dikkat toplayan modellerin Türkiye’deki satış fiyatları ve merak edilen tüm ayrıntıları netleşti.

POCO F7 Pro özellikleri

Boyutlar: 160.26×74.95×8.12 mm

160.26×74.95×8.12 mm Ağırlık: 206 gram

206 gram Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750 GPU

Adreno 750 GPU RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama

256 GB ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS ve EIS) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS ve EIS) ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

POCO’nun performans canavarı yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle donatılıyor. Fiyat/performans deneyimi konusunda öne çıkan telefon 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla sunuluyor.

6.67 inçlik AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerine çeken POCO F7 Pro modelinde 2K çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı desteği yer alıyor. Ayrıca entegre ultrasonik parmak izi okuyucusuyla günlük kullanımda ihtiyaç duyulan güvenlik sağlanıyor.

Cihazın arka kamera setinde 50 MP ana sensör (OIS) ve 8 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve Google Wallet ile temassız ödemeler için NFC destekleri sağlanıyor.

POCO F7 Pro, kullanıcıların prize olan bağımlılığını minimuma indirmek için 6.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Cihazda 90W’a kadar hızlı kablolu şarj desteği yer alıyor. Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzüyle hizmet veren telefon için dört büyük Android güncellemesi ve altı yıllık güvenlik güncellemeleri garanti ediliyor.

POCO F7 Pro’nun Türkiye fiyatı

POCO’nun üst düzey telefonu siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle listeleniyor. Türkiye pazarında bugün ön siparişe açılan POCO F7 Pro’nun fiyatı belli oldu. Tüketiciler ön sipariş döneminde cihazı 32 bin 999 TL yerine 29 bin 999 TL’den elde edebiliyor.

Ayrıca serinin en gelişmiş modeli olan POCO F7 Ultra da bugün Türkiye’de ön siparişe açıldı. Cihazın özellikleri ve fiyatı gibi merak edilen detaylarına ilgili habere tıklayarak göz atabilirsiniz.