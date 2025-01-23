Performans canavarı Redmi Note 14 serisi Türkiye pazarına geldi: İşte fiyatları

Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi Türkiye'de satışa sunuldu.

Serinin dört modeli Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro 5G nihayet ülkemize giriş yaptı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisi akıllı telefon modellerini nihayet Türkiye pazarına getirdi. Üst düzey özelliklerle karşımıza çıkan ve artık ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayan seri, 12 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere hitap ediyor.

Fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapan akıllı telefon ailesi dört modelden oluşuyor. Bu cihazlar Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+ 5G ve Redmi Note 14 Pro 5G olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya Redmi Note 14 serisi Türkiye fiyatları ne kadar? İşte cihazın fiyat etiketleri, lansman kampanyası ve teknik özellikleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Redmi Note 14 serisi Türkiye fiyat listesi

Redmi Note 14 (128 GB): 12.499 TL

12.499 TL Redmi Note 14 (256 GB): 13.699 TL

13.699 TL Redmi Note 14 Pro (12 GB RAM + 256 GB): 18.999 TL

18.999 TL Redmi Note 14 Pro (12 GB RAM + 512 GB): 21.499 TL

21.499 TL Redmi Note 14 Pro 5G: 23.499 TL

23.499 TL Redmi Note 14 Pro+ 5G: 27.499 TL

Xiaomi’nin internet sitesinde ön siparişe açılan Redmi Note 14 serisi lansmana özel bir kampanya ile geliyor. Şirket aşağıda yer alan hediyelerin sınırlı sayıda stok ile tüketicilere sunulduğunu ifade ediyor. Stoklardaki sınırlama nedeniyle tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiği öneriliyor.

Seride yer alan bir cihazı sepetinize eklediğiniz zaman Redmi Watch 5 Lite, Xiaomi Smart Band 9, Xiaomi Outdoor Camera AW200, Xiaomi Router AX3000T, Xiaomi Desktop Heater, Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel, Xiaomi Router AX1500 veya Redmi Watch 5 Lite gibi ürünlerden birini tamamen ücretsiz bir şekilde hediye alabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra Redmi Note 14 serisi modellerinden bir tanesini satın alan tüketiciler, yalnızca 99 TL karşılığında Redmi Buds 5 Play kablosuz kulaklık modelini elde edebiliyor. Ayrıca benzer bir şekilde 199 TL’ye Redmi Band 9 Active akıllı bileklik modelini almanız mümkün.

Redmi Note 14 serisi neler sunuyor?

Performans canavarı donanıma sahip ev sahipliği yapan Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi şimdi Türkiye pazarında da tüketicilerin karşısına çıkıyor. İlk olarak Çin’de satışa sunulan modeller şimdi ülkemizde de fiyat-performans odaklı bir cihaz arayalar için iyi birer seçenek oluyor.

Peki ya Redmi Note 14 serisi özellikleri neler? Üst düzey donanımıyla dikkat çeken modellerin teknik özelliklerini sizler için aşağıda bir araya getirdik.

Redmi Note 14 4G teknik özellikleri

Ekran: 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekran, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekran, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens, 2MP derinlik sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens

108 MP sensörlü ana lens, 2MP derinlik sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens Batarya kapasitesi: 33W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

33W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 14 Pro 4G teknik özellikleri

Ekran: 2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED kavisli ekran, 1.800 nit’e kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus 2

2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED kavisli ekran, 1.800 nit’e kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra

MediaTek Helio G100 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1,6), 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 120°) ve 2 MP makro lens

200 MP sensörlü ana lens (f/1,6), 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 120°) ve 2 MP makro lens Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

45W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 14 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran: 1220 x 2712 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 3.000 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

1220 x 2712 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 3.000 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens, 8 MP ultra geniş açılı sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens

200 MP sensörlü ana lens, 8 MP ultra geniş açılı sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens Batarya kapasitesi: 5.110 mAh pil

5.110 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 14 Pro+ 5G teknik özellikleri