Xiaomi 13 Lite için geri sayım başladı. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni akıllı telefon modeli çok yakında karşımıza çıkacak. Avrupa pazarında boy göstermeye başlayacak olan model ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Cihazın kutudan çıkarma görüntüleri sızdırıldı. Böylelikle heyecan uyandıran modelin tasarımı ile ilgili ilk detaylar da netlik kazandı. Paylaşılan görüntülere göre Xiaomi 13 Lite, Apple’ın Dinamik Ada tasarımına sahip olacak.

Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinin Pro ve Pro Max modellerinde Dinamik Ada özelliğini kullanıcıları ile buluşturdu. Serinin üst seviye cihazlarında yer alan bu tasarım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından benimsendi. Android dünyasında da bazı markalar bu tasarımı kendi bünyesine dahil etmek için çalışmalara başladı. Anlaşılan o ki Dinamik Ada tasarımını kullanacak ilk Android cihaz, Xiaomi 13 Lite olarak karşımıza çıkacak.

Dinamik Ada tasarımına sahip Xiaomi 13 Lite sızdırıldı

Dinamik Ada tasarımını Android’de kullanacak ilk marka Realme olarak gündeme gelmişti. Realme’nin söz konusu modeliyle ilgili henüz belirsizlik devam ederken, Xiaomi’nin bu konuda rakiplerinden daha hızlı davrandığı ortaya çıktı. Sudhanshu Ambhore tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 13 Lite 5G, Eylül 2022’de piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2’nin geri dönüştürülmüş bir versiyonu olarak lanse edilecek. 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesi gibi detaylar modelde bulunacak.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing. Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅ -6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden gücünü alacak olan Xiaomi 13 Lite, arka tarafta üçlü kamera modülüne ev sahipliği yapacak. 50 MP ana kamera, 20 MP geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer verilecek. Ön kısımda ise iki adet 32 MP selfie kamerası taşınacak. 12 GB’a kadar RAM kapasitesi sunacak modelde 67 watt hızlı şarj destekli 4500 mAh pil kapasitesi bulunacak.

Xiaomi 13 Lite, ikili ön kamerayı Dinamik Ada ile hap şeklinde bir çentikte kullanıcılara sunacak. Fakat şirketin bu çentiğe hangi özellikleri ekleyeceği henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan cihazın çıkış tarihi se şimdilik bilinmemekte.

Cihazın Avrupa fiyatı belli oldu

İddialara göre siyah ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak Xiaomi 13 Lite’ın fiyatı 256 GB dahili depolama versiyonuyla 549 Euro karşılığında listelenecek. Bunun yanı sıra 128 GB’lık bir seçenek daha yer alacak. Ancak bu sürümün kaç paraya satılacağı şu anda bilinmiyor.