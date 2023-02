Xiaomi 13 Lite için geri sayım başladı. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni akıllı telefon modeli çok yakında karşımıza çıkacak. Avrupa pazarında boy göstermeye başlayacak olan model ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Cihazın kutudan çıkarma görüntüleri sızdırıldı. Böylelikle heyecan uyandıran modelin tasarımı ile ilgili ilk detaylar da netlik kazandı. Paylaşılan görüntülere göre Xiaomi 13 Lite, Apple’ın Dinamik Ada tasarımına sahip olacak.

Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinin Pro ve Pro Max modellerinde Dinamik Ada özelliğini kullanıcıları ile buluşturdu. Serinin üst seviye cihazlarında yer alan bu tasarım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından benimsendi. Android dünyasında da bazı markalar bu tasarımı kendi bünyesine dahil etmek için çalışmalara başladı. Anlaşılan o ki Dinamik Ada tasarımını kullanacak ilk Android cihaz, Xiaomi 13 Lite olarak karşımıza çıkacak.

Dinamik Ada tasarımını Android’de kullanacak ilk marka Realme olarak gündeme gelmişti. Realme’nin söz konusu modeliyle ilgili henüz belirsizlik devam ederken, Xiaomi’nin bu konuda rakiplerinden daha hızlı davrandığı ortaya çıktı. Sudhanshu Ambhore tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 13 Lite 5G, Eylül 2022’de piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2’nin geri dönüştürülmüş bir versiyonu olarak lanse edilecek. 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesi gibi detaylar modelde bulunacak.

Xiaomi 13 Lite 5G Unboxing.

Confirms it will be Xiaomi Civi 2 rebrand✅

-6.55", FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Snapdragon 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Wide-Angle + 2MP Macro

-32MP + 32MP Wide-Angle

-4500mAh, 67W

-In display FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 12, 2023