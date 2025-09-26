OnePlus, can sıkan SMS hatası için yeni güncelleme hazırlıyor

OnePlus telefonlar, SMS'leri diğer uygulamalara ifşa eden can sıkıcı bir hata ile gündemde.

Bir süredir konuya ilişkin sessiz kalan OnePlus'tan nihayet beklenen açıklama geldi.

Şirket, Ekim ortası yayınlanacak güncelleme ile bu sorunu çözeceklerini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus telefonlarda ciddi bir hata ortaya çıktı. OxygenOS arayüzünde mevcut bir sorun, kullanıcıların SMS’lerini ifşa etmiş ve telefonda bulunan uygulamaların bu mesajları okumalarına olanak sağlamıştı.

OnePlus’ın bazı modellerinde görülen bu kritik güvenlik açığı, güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Şirket bir süre bu konuda sessizliğini korusa da nihayet yoğun eleştiriler sonrası beklenen açıklama geldi.

9to5Google’a resmi bir açıklamada bulunan OnePlus ekibi söz konusu güvenlik açığını kabul etti. Bununla birlikte şirket, can sıkan problemin çözümüne dair kullanıcılar için belirli bir zaman çizelgesi yayınladı.

OnePlus’ın beklenen güncellemesi Ekim ortasında yayınlanacak

Şirket, Ekim ortasından itibaren bir düzeltme yayınlayacağını duyurdu. Araştırma, açığı ilk keşfeden güvenlik firması Rapid7 tarafından yürütüldü. OnePlus ile birkaç kez iletişime geçilse de yanıt alınamaması, şirketin bulgularını kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlamasına neden oldu.

Testler, OnePlus cihazlarındaki güvenlik açığının yüklü herhangi bir uygulamanın hassas kullanıcı bilgilerine erişmesine olanak sağladığını gösterdi. Yani bu açığın, “cihaza yüklü herhangi bir uygulamanın sistem tarafından sağlanan telefon sağlayıcısından SMS/MMS verilerini ve meta verilerini okumasına olanak tanıdığı” vurgulandı.

Hatanın ciddiyeti, verilere herhangi bir kullanıcı etkileşimi ya da bildirimi olmadan erişilmesi ve bunun sonucunda kişisel verilerin ifşa edilmesi riskinin ciddi şekilde artmasıyla daha da artıyor. Böyle bir durum, markanın itibarına büyük zarar verebilir. OnePlus da sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştığını aktarıyor.

Rapid7, birkaç belirli model üzerinde kendi testlerini gerçekleştirmiş olsa da, sorunun yaygın olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak OnePlus ürün gamının tamamında kaç cihazın gerçekten etkilendiği ve yazılım düzeltmesine ihtiyaç duyduğu henüz belirsiz durumda.

Şirketin yama sürümüyle birlikte gelecek ay daha fazla açıklama yapması bekleniyor. Güncelleme yayınlanana kadar OnePlus telefon sahiplerinin daha fazla gelişmeyi beklemesi gerekecek. Şu anda kullanıcıların bu problemi engellemek adına alternatif bir yolu mevcut değil.