Ünlü gazete yapay zeka yüzünden skandal bir hata yaptı

Chicago Sun-Times gazetesi kitap tavsiyesi verdiği sayfada skandal bir olayla gündeme geldi.

Bu köşede yapay zekadan yardım alan gazetede, önerilen kitapların çoğunun gerçekte aslında var olmadığı ortaya çıktı.

ABD merkezli Chicago Sun-Times gazetesi, abonelerine ve müşterilerine önümüzdeki yaz okumalarını önerdiği kitapların yer aldığı geleneksel Mayıs ayı listesini yayımladı. Fakat ne yazık ki bu geleneksel liste bu yıl bir skandala yol açtı.

Gazetede sözü edilen eserlerin aslında çoğunun gerçekte var olmadığı ortaya çıktı. Gerçek şu ki listenin kendisi yapay zekanın yardımıyla derlendi. AI tarafından yapılan yanlışlık gazetenin prestijini ve okurların gözündeki güvenini bir miktar zedeledi.

Gizmodo’nun haberine göre yazar Rachel King’in sosyal medyada listeye dikkat çekmesiyle heyecan başladı. Bir liste yayınlayarak kitapların bir kısmının sahte olduğunu yazdı. Yapılan incelemede bahsi geçen yayınların neredeyse tamamının mevcut olmadığı ortaya çıktı.

Nadir bir istisna ise Ray Bradbury’nin Dandelion Wine kitabı oldu. Chicago Sun-Times daha sonra listenin incelendiğini ve araştırıldığını söyledi. Liste serbest yazar Marco Buscaglia tarafından derlendi. Ayrıca yayında notun editoryal olmayan bir bölümde yer aldığı da vurgulandı.

Chicago Sun-Times’tan beklenen açıklama geldi

Chicago Sun-Times tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi bunun nasıl basıldığını anlamaya çalışıyoruz. Bu bir editoryal yazı değildir. Editör kadromuz tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. İnsanların metinlerimize olan güvenine değer veriyoruz ve bunu çok ciddiye alıyoruz.”

Listenin analizi, 15 kitaptan yalnızca beşinin gerçekten var olduğunu ortaya koydu. Üstelik gazetenin listesindeki son isimlerdi.

Her eserin yanında kısa bir açıklamanın da yer alması dikkat çekici oldu. Kurgusal romanların tasvirleri bile oldukça gerçekçi görünüyordu.

Bazı durumlarda yapay zeka gerçek hayattaki yazarları kullanarak orijinal kitaplarının başlıklarına benzer, ancak tamamen kurgusal eserler atfediyordu.

Sahte eserlerden birinin de Andy Weir’in “Son Algoritma” adlı kitabı olması dikkatlerden kaçmıyor. Sahte bir açıklamaya göre bu kitap yapay zekanın kontrolden çıkmasının hikayesini anlatıyor.

Hikaye, gelişmiş bir bilince sahip olan ve yıllardır gizlice küresel olayları etkileyen bir yapay zekayı keşfeden bir programcının hikayesini konu alıyor.

Yapay zeka uzmanları, Chicago Sun-Times davasını, internete erişimi olan ve web genelinde yayılan ve diğer materyallerin temeli haline gelen sahte içerikler üreterek interneti “zehirleyebilen” modern üretken sinir ağlarının tehlikelerine dair başlıca örnek olarak görüyor.