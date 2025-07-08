Ultra ince iPhone 17 Air bir videoda ortaya çıktı: İşte göz alıcı tasarımı

iPhone 17 Air'ın tasarımını detaylıca gözler önüne seren bir video ortaya çıktı.

Ultra ince tasarımlı telefon, 5.5 mm'lik kalınlığıyla göz alıcı bir görünüme sahip olacak.

Eylül ayında resmi olarak tanıtılması beklenen cihaz Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek.

Teknoloji devi Apple’ın yeni nesil akıllı telefonlarının ana yeni özelliklerinden biri olması beklenen iPhone 17 Air, olası işlevsiz bir prototipin yeni bir uygulamalı videosunu lansmandan önce internete sızdırıldı. Bu da bizlere modelin ultra ince görünümünün tüm ayrıntılarını gösterdi.

Görünüşe göre ileri bir aşamada olan cihaz, düşük kalınlığına ek olarak sağlam yapısı ve birinci sınıf yüzeyi nedeniyle dikkat çekiyor. Samsung’un geliştirdiği ultra ince amiral gemisi Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek ürün, serinin diğer üyeleriyle birlikte Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak.

iPhone 17 Air’ın tasarımı net bir şekilde sızdırıldı

Ortaya çıkan görüntüler Majin Bu tarafından yayınlandı. Kaynak, iPhone 17 Air’ın daha iyi bir şekilde tamamlanmış bir ünitesini bizlere net bir şekilde gösteriyor. Beklendiği gibi ultra ince tasarımı, cihazın en öne çıkan noktası olacak.

Cihaz güç ve ses düğmeleri kadar ince bir yapıya sahip olacak. Serinin geri kalanından önemli ölçüde daha ince olacak ürün, 5,5 mm civarında bir kalınlıkta gelecek. Bununla birlikte yeni videoda birkaç ilginç özellik daha göze çarpıyor.

iPhone 17 Air Black looks so good pic.twitter.com/ovOTNUKEg6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2025

Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi iPhone 17 Air’ın da metal yanları ve buzlu cam arkası olacak. Google’ın Pixel serisinde kullanılan çubuğa benzeyen kamera modülü ise parlak cam kullanılacak. Bir tarafta tek bir kamera varken diğer tarafta ise LED flaş ve mikrofon konumlandırılacak.

Çok ince çerçevelere ve geleneksel Dinamik Ada’ya sahip olacak olan ekranı kısaca görmek de mümkün. Burada başka bir ilginç noktayı fark ediyoruz. Kameranın konumlandırılması gözlerden kaçmıyor. Materyal, selfie lensinin sola yeniden konumlandırılacağını öne süren başka bir yakın tarihli sızıntıyla çelişiyor ve lensi sağ tarafta açıkça gösteriyor.

Yine de Majin Bu’nun paylaştığı görüntülerin ayrıntılı yapısı göz önüne alındığında iPhone 17 Air’ın bir prototipi mi yoksa sızıntılardan hazırlanan bir 3D model mi olduğunu söylemek zor görünüyor. Merakla beklenen cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor.

Cihazdan neler bekleniyor?

Galaxy S25 Edge’e rakip olarak hazırlanan iPhone 17 Air, Apple A19 çipinden güç alacak. 12 GB RAM kapasitesiyle karşımıza çıkacak telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç AMOLED ekran ve tek bir 48 MP kamera ile gelecek.

Cihaz Apple’ın tüketimi optimize etmek için bir AI özelliği hazırlamasına rağmen 2.800 mAh olması beklenen pil kapasitesiyle donatılacak. Merakla beklenen telefon Eylül ayında “Plus” serisinin yerine geçecek şekilde resmi olarak konumlandırılacak.

Son olarak geçtiğimiz aylarda da iPhone 17 Air’ın bir maketinin videosu ortaya çıkmıştı. İlgili içeriğe de göz atabilirsiniz.