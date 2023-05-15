Twitter rakibi Bluesky bir ayda yüzde 606 büyüdü

Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından kurulan sosyal medya platformu Bluesky kısa süre içinde büyük bir büyüme kaydetti. Nisan ayında uygulama önemli bir artış göstererek yüzde 606 büyüdü. Her geçen gün Twitter’a karşı daha güçlü bir alternatif haline gelmeye devam eden hizmet, CNBC’nin haberine göre geçen ay mobil cihazlarda 628 binden fazla indirildi. Söz konusu verilerin Sensor Tower adlı pazar araştırma şirketi tarafından sağlandığı eklendi.

Bluesky bu büyük büyüme rakamlarına rağmen yine de Twitter’ın açık ara farkla gerisinde kaldı. Raporda yer alan bilgilere göre Twitter, Mart ayında gerçekleşen 14,6 milyon indirmeye kıyasla Nisan ayında yüzde 2 artış gösterdi ve 14,9 milyon indirme kaydetti.

Bluesky uygulaması hızla büyümeye devam ediyor

Şu anda yalnızca davetiye ile çalışan Bluesky uygulaması, Elon Musk’ın Twitter platformunu satın almasının sonra yeni yönetimden memnun olmayan kullanıcıların yönelmeye başladığı merkeziyetsiz sosyal ağ Mastodon’dan daha fazla ilgi görüyor.

Bluesky ve Twitter arasındaki indirme sayısındaki farkın da gösterdiği gibi, yeni uygulamalar hala ölçeklendirme sorunuyla karşı karşıya. Yaklaşık 50 bin kullanıcıyla, Elon Musk’ın satın aldığında 200 milyon kullanıcısı olan Twitter’ın ve özellikle Facebook’un 3 milyar aktif kullanıcısının çok gerisinde kalıyor.

Bu siteler reklam kabul etmediğinden veya satış için kullanıcı verilerini toplamadığından, nasıl para kazanabilecekleri sorusu ortaya çıkıyor. Öte yandan bu açık sorularla bile, Nisan ayında Bluesky indirmelerindeki önemli artış, geleneksel sosyal ağlara karşı merkezi olmayan alternatiflere artan bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bluesky’nin sunduğu rahat atmosfer ve ifade özgürlüğü ortamı, ünlüler, influencerlar ve gazeteciler dahil olmak üzere farklı bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor.

Jack Dorsey yeni projelere yatırım yapmayı sürdürüyor

Bluesky ilk olarak 2019 yılında, Jack Dorsey hala CEO iken Twitter çatısı altında bir proje olarak başlatıldı. CNBC’ye göre Şubat 2022’de CEO’su Jay Graber ve kurucu yönetim kurulu üyelerinden biri Dorsey olan Bluesky Public Benefit LLC adlı şirkete devredildi.

İki ay sonra, şirketin tamamen satın alınmasından önce Twitter yönetim kuruluna katılma konusunda Musk ile görüşmeler sürerken Bluesky, “araştırma ve geliştirmeye başlama özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip olmamızı sağlamak için” 13 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu. Buradaki amaç, “açık ve merkezi olmayan halka açık konuşmalara izin veren teknolojiler geliştirmek” olarak belirtildi.

Dorsey ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi kimliklerine sahip olmalarına olanak tanıyan Nostr adlı merkezi olmayan bir sosyal medya projesine Aralık ayında yaklaşık 245 bin dolar değerinde olan 14 Bitcoin bağışlayarak başka bir Twitter rakibini destekledi. Bu ağ üzerine kurulu uygulamalardan biri Damus, diğeri ise kullanıcıların doğrudan ağ üzerinden kripto para alışverişi yapmasına olanak tanıyan Lightning Network olarak biliniyor.