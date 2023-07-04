Twitter rakibi Meta uygulaması Threads bu hafta çıkacak

Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta şirketi çok yakında Twitter rakibi Threads uygulaması ile hayranları karşısına çıkacak. Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’a alternatif olarak gelecek metin tabanlı sosyal ağ, Apple App Store’da ortaya çıktı. Mağazada, merakla beklenen uygulamanın çıkış tarihi görüldü.

Apple App Store’da yer alan bilgilere göre Threads’in çıkış tarihi 6 Temmuz olacak. Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak olan uygulama 254,3 MB dosya boyutu içerecek. iOS ve iPadOS 14.0 veya sonraki sürümlere sahip olan iPhone ve iPad kullanıcıları hizmetten yararlanabilecek.

Threads uygulaması 6 Temmuz’da çıkacak

Geçtiğimiz günlerde Google Play Store mağazasında görülen Threads uygulaması hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmış, fakat ne yazık ki çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştı. Ancak App Store’da uygulamanın 6 Temmuz’da çıkış yapacağına işaret ediliyor. Platformda uygulamayla ilgili olarak şu tanıtım cümlelerine yer veriliyor:

“Instagram’ın metin tabanlı sohbet uygulaması olan Threads ile daha fazlasını söyleyin. Uygulama, toplulukların güncel olaylardan gelecekteki trendlere kadar her şeyi tartışmak için bir araya geldiği yerdir. İlginizi çeken ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucularla ve tutkularınızı paylaşan diğer kişilerle doğrudan Connect’e katılabilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi, görüşlerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için güçlü bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz.”

App Store’da “Fikirleri ve trendleri metin ile paylaşın” sloganıyla karşımıza çıkan Threads’in bazı ekran görüntülerine de yer verildi. Bu görüntülerde platforma Instagram kullanıcı adınızı kullanarak giriş yapabileceğiniz, yeni uygulamada Instagram’da takip ettiğiniz hesapları oldukça kolay bir şekilde bulabileceğiniz ve aynı zamanda diğer metin tabanlı sosyal medya uygulamalarına benzer bir şekilde kullanıcı dostu bir arayüzle karşılaşacağınız vurgulanıyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde, heyecanla beklenen uygulamanın ActivityPub adlı merkezi olmayan bir sosyal medya protokolüne entegre edileceği öğrenilmişti.

Threads’in piyasaya çıkar çıkmaz Türkçe dil desteğine sahip olacağı biliniyor. App Store’da uygulamanın desteklediği diller arasında İngilizce, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, Macarca, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Norveççe Bokmål, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tagalogca, Thai, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca seçenekleri yer alıyor.

Uygulama başlangıçta herkese açık olmayabilir

App Store, Threads’in 6 Temmuz tarihinde çıkış yapacağına işaret etse de o tarihte tüm kullanıcıların uygulamadan yararlanmaya başlayıp başlayamayacağı henüz ne yazık ki bilinmiyor. Muhtemelen Meta ekibi, yeni platforma giriş yapmak için istekli olan kullanıcılardan biraz sabır isteyecek. Şirketin bu noktada aşamalı bir sunum stratejisi benimsemesi ve ilk olarak kısıtlı sayıda kullanıcıya hizmet vermeye başlaması muhtemel görünüyor.

Threads platformu ile birlikte Meta, kullanıcılaram etin tabanlı bir platformda kendilerini ifade etmeleri ve başkalatıyla bağlantı kurmaları için yeni bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda platform, Elon Musk’ın tartışmalı kararlarıyla birlikte pek çok kullanıcının tepkisini üzerinde toplayan Twitter’ın tahtını da elinden almayı umuyor.