Sosyal medya platformu Twitter, gün içinde bazı kesintiler yaşamıştı. Yaşanan bu sorun ardından Twitter, kullanıcılara geçici sınırlamalar getirdiğini açıkladı.

Twitter’da yaşanan bu kesintilerin sonrasında, sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk, yeni Twitter kurallarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Twitter, kullanıcılara geçici sınırlamalar getirdi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter, gün içinde bazı sorunlar yaşamıştı. Twitter, gün içinde hizmetin kullanıcıların yeni gönderileri takip etmesini engelleyen ve uzun süren kesinti sonrasında kullanıcıların kaç tweet okuyabileceğine bir sınırlama getiriyor.

Elon Musk tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı ile kullanıcıların günlük kaç tweet görebileceğine dair geçici bir sınırlamanın geldiğini açıkladı. Musk paylaşımında bu sınırlamayı detaylandırdı. Yapılan açıklamada Musk, doğrulanmış hesap sahipleri günde en fazla 6.000 gönderiyi inceleyebilirken, doğrulanmamış kullanıcılar büyük ölçüde azaltılmış 600 gönderi sınırıyla mücadele etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan Elon Musk’a göre, yeni kaydolan doğrulanmamış kullanıcılar günde 300 gönderi izni ile daha da sıkı kısıtlamalara maruz kalacak.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023