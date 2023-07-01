Sosyal medya platformu Twitter, gün içinde bazı kesintiler yaşamıştı. Yaşanan bu sorun ardından Twitter, kullanıcılara geçici sınırlamalar getirdiğini açıkladı.

Twitter’da yaşanan bu kesintilerin sonrasında, sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk, yeni Twitter kurallarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Twitter, kullanıcılara geçici sınırlamalar getirdi.

Twitter kullanıcılara geçici sınırlar koyacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter, gün içinde bazı sorunlar yaşamıştı. Twitter, gün içinde hizmetin kullanıcıların yeni gönderileri takip etmesini engelleyen ve uzun süren kesinti sonrasında kullanıcıların kaç tweet okuyabileceğine bir sınırlama getiriyor.

Elon Musk tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı ile kullanıcıların günlük kaç tweet görebileceğine dair geçici bir sınırlamanın geldiğini açıkladı. Musk paylaşımında bu sınırlamayı detaylandırdı. Yapılan açıklamada Musk, doğrulanmış hesap sahipleri günde en fazla 6.000 gönderiyi inceleyebilirken, doğrulanmamış kullanıcılar büyük ölçüde azaltılmış 600 gönderi sınırıyla mücadele etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan Elon Musk’a göre, yeni kaydolan doğrulanmamış kullanıcılar günde 300 gönderi izni ile daha da sıkı kısıtlamalara maruz kalacak.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits: – Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Elon Musk, söz konusu yeni sistemin, Twitter’ın aşırı düzeyde veri kullanımı” ve “sistem manipülasyonu” ile mücadele etmesi adına uygulamaya alındığını dile getirdi. Bu yeni kısıtlamaların, acil sorunları engellemek adına önemli bir önlem olarak alındığı ifade edildi.

Kısıtlama kararı, gün içinde on binlerce kullanıcının Twitter’ın akışlarını yeni tweetlerle dolduramadığına yönelik yapılan pek çok şikâyetin sonrasında geldi. Kullanıcılar yeni tweetler sekmesinde “hız sınırı aşıldı” uyarılarıyla karşılaşıyordu.

Yaşanan bu durum Twitter’ın son dönemlerde karşılaştığı ilk sorun olmadığı gibi, yaşanan durumun çözümü için alışılmışın dışında yeni bir çözüm geliştirdiği ilk örnek olmadı.

Bu hafta başında sosyal medya platformu Twitter, bir hesapta oturum açmamış herkesin platforma erişimini engellemeye başlamasının ardından bu sorunlar yaşanmaya başladı. Bu olayın sosyal medya devi Meta’nın kendi Twitter rakibi uygulamasını tüm kullanıcıların kullanımına açmaya hazırlandığı bir dönemde geldiğini de belirtmemizde yarar var.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Elon Musk son olarak, söz konusu sınırlamaların kısa süre içerisinde iyileştirileceğini açıkladı. Musk, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: