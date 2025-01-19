TikTok’la birlikte Marvel Snap oyunu da ABD’de yasaklandı

ABD'deki yeni mevzuat sebebiyle ByteDance'e ait olan birçok uygulama yasaklandı.

TikTok ve CapCut gibi uygulamaların yanı sıra Marvel Snap oyunu da yasaklı isimler arasında girdi.

ABD'deki oyunseverler şu anda Marvel Snap'e erişemiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ByteDance ile bağlantılı uygulamaları yasaklamayı veya elden çıkarmayı amaçlayan yeni yasa, Marvel Snap adlı popüler kart oyununu da etkiledi. TikTok’un ana şirketi ByteDance ile bağlantıdan habersiz olan oyuncuları şaşırtan bir şekilde oyun aniden erişim engeline çarptırılarak yasaklandı.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre sevilen oyun, Kaliforniyalı bir şirket olan Second Dinner tarafından geliştirilmiş olsa da yayıncısı ByteDance’in sahibi olduğu Nuverse olarak biliniyor. Ne yazık ki bu da oyunu aynı kapatma emrinin hedefi haline getiriyor. TikTok ve CapCut gibi uygulamalarla birlikte Marvel Snap’i de engellenen isimler arasında görüyoruz.

Marvel Snap sessiz sedasız erişim engeline çarptırıldı

Oyunun geliştiricisi olan Second Dinner, X platformundan yaptığı açıklamada bu duruma şaşırdığını ifade etti. Şirket, oyunculara “Marvel Snap’in hiçbir yere gitmeyeceğinin” garantisini verdi. Geliştirici, oyuna erişimin yeniden sağlanması için aktif olarak çalıştığını ve güncellemeleri en kısa sürede sağlayacağını belirtti.

“Ne yazık ki, Marvel Snap geçici olarak ABD uygulama mağazalarında mevcut değil ve ABD’de oynanamıyor. Second Dinner ve yayıncımız Nuverse’e sürpriz olarak Marvel Snap, 18 Ocak Cumartesi akşamı TikTok’un devre dışı bırakılmasından etkilendi. Marvel Snap hiçbir yere gitmiyor. Oyunu mümkün olan en kısa sürede yayınlamak için aktif olarak çalışıyoruz ve paylaşacak daha fazla şeyimiz olduğunda sizi bilgilendireceğiz.”

19 Ocak 2025’ten önce Marvel Snap oyunu iPad, iPhone ve Android uygulama mağazalarından kayboldu. Birçok kişi oyuna giriş yapmakta zorluk yaşadığını bildirmesine rağmen PC oyuncuları oyunu hala Steam’de buluyordu. Şimdilik bu durum yalnızca mobil sürümü etkilemiş gibi görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Marvel Snap oyuncuları, oyunu açtıkları zaman ABD’deki yeni yasa nedeniyle “Marvel Snap’in şu anda kullanılamadığı” bilgisini veriyor:

“Üzgünüz, Marvel Snap şu anda kullanılamıyor ABD’de Marvel Snap’i yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, Marvel Snap’i şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Merak etmeyin, ABD’de hizmetimizi geri yüklemek için çalışıyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin!”

Yasağa ilişkin önceden bildirim yapılmaması da birçok oyuncuyu, özellikle de bunun ByteDance ile bağlantılı olduğundan habersiz bir şekilde oyun içi öğelere para harcamaya devam edenleri ciddi yönde olumsuz etkiledi.

ByteDance uygulamalarına ABD’den ambargo

Marvel Snap’in yanı sıra Lemon8 ve CapCut gibi diğer ByteDance uygulamaları da uygulama mağazalarından kaldırıldı. Farklı kullanıcı kesimlerine hitap eden pek çok uygulamanın ABD’de erişime kapatıldığı ifade edildi.

Örneğin Slack benzeri bir işbirliği platformu sunan Lark uygulaması kısa bir süre kullanılabilirliğin ardından Google Play Store ve Apple App Store mağazalarına veda etti. Öte yandan Nuverse tarafından yayınlanan Earth: Revival – Deep Underground ve Ragnarok X: 3rd Anniversary gibi diğer oyunlar da maalesef bu durumdan etkilendi.