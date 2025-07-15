TikTok’un sahibi ByteDance kompakt XR gözlükler geliştiriyor

ByteDance, Pico alt markası üzerinden yeni kompakt XR gözlüğünü piyasaya sunacak.

Merakla beklenen cihazın Apple Vision Pro ve Meta Quest gibi üst düzey rakiplerle rekabet edecek donanıma sahip olacağı vurgulanıyor.

TikTok’un ana şirketi olan ByteDance, karma gerçeklik (XR) pazarını aktif olarak araştırıyor. The Information’ın raporuna göre firma, hızla gelişen ama son derece rekabetçi bir sektöre adım atarak kompakt bir XR gözlük geliştirmeyi planlıyor.

Nispeten genç bir pazarın cazibesine rağmen ByteDance sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Apple, Meta, Google ve Samsung gibi teknoloji devleri, her biri kendine özgü özelliklere ve stratejilere sahip kendi XR cihazlarını tanıttı ya da piyasaya sürme sürecinde…

ByteDance, Pico ile karma gerçeklik yarışına katılıyor

Karma gerçeklik gözlüklerinin Pico 4 gibi ürünleriyle bilinen ByteDance’in bir yan kuruluşu olan Pico tarafından geliştirilmekte olduğu bildiriliyor. Bu alt marka, geçmişte VR segmentinde Meta Quest serisiyle rekabet etmeye çalışmış olsa da yeni XR cihazına yaklaşımı farklı görünüyor.

ByteDance’in ana hedefi, mevcut çözümlerden daha küçük ve daha ince bir cihaz yaratmak olacak. Bu kompakt tasarıma ulaşmak için şirket, hesaplama işlemlerinin çoğunu bir kabloyla bağlanan harici bir sürücüye aktarmayı planlıyor.

Şirketin bu girişimi, Apple’ın ağırlığı azaltmak ve giyilebilir cihazın ergonomisini iyileştirmek için harici bir pil kullanan Vision Pro ile benimsediği yaklaşımı hatırlatıyor. Böyle bir tasarım seçimi yalnızca boyutu ve ağırlığı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda uzun süreli oturumlar sırasında kullanıcı konforunu da artırmaya fayda sağlayabilir.

ByteDance’in XR gözlüklerinin potansiyel başarısındaki en önemli etkenlerden biri de son derece düşük gecikme süresi sunabilmeleri olacak. Bu amaçla firma, kullanıcının hareketi ile sanal görüntünün yenilenmesi arasındaki gecikmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanmış özel yonga setlerini entegre etmeleri bekleniyor. Düşük gecikme süresi, gerçekten sürükleyici bir karma gerçeklik deneyimi sunmada en önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Söylentilere göre Apple, Vision Pro’nun ikinci nesli üzerinde çalışıyor. Meta ise özellikle de Ray-Ban akıllı gözlüklerinin başarısından sonra sektördeki hakimiyetini daha da genişletebilecek yeni akıllı gözlükleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Google ve Samsung da sırasıyla Android XR ve Project Moohan projeleriyle kendi XR cihazlarını aktif olarak geliştiriyor.