TikTok genç kullanıcılara meditasyon öğretecek

TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılara gece 22:00'den sonra meditasyon dersleri veriyor.

Yeni özellik, genç kullanıcıların ekran başında uzun süre kalmamalarını destekliyor.

Platform ayrıca kullanıcılara nefes egzersizleri ve farkındalık gibi pratikler de sunuyor.

Son dönemlerde sosyal medya platformları, ergenlik çağındaki gençlerin ve çocukların ruh sağlığını koruma kapsamında, reşit olmayan kullanıcıların zaman zaman hizmetlerini kullanmaya ara vermelerini sağlamaya odaklanıyor. The Verge’in haberine göre bu durum, gençlere “dijital detoks” kapsamında meditasyon öğretecek olan Çin sosyal ağı TikTok için de bir öncelik haline geldi.

Popüler sosyal ağ artık gece 22:00’den sonra rehberli meditasyon desteği sunacak. Bu özellik sayesinde gençlere ekran başına uzun süre kalmamak, sakinleşmek, nefes egzersizleri ve farkındalık gibi pratikler sağlanacak.

TikTok gençlerin zihinsel sağlığını ön plana alıyor

Ortaya çıkan son raporlara göre TikTok, saat 22:00’den sonra uygulama yayınlarını gençlere yönelik meditasyonlarla kesecek. Platform bu özelliği bir süredir test ediyordu. Fakat yalnızca 16 yaş altındaki kullanıcılara gösteriliyordu.

Ancak bundan sonra rehberli meditasyon bildirimi, 18 yaş altındaki tüm TikTok kullanıcılarına otomatik olarak gösterilmeye başlıyor. Merakla beklenen yeni özellik sayesinde Çinli sosyal ağ, kullanıcılar için daha sağlıklı bir dijital deneyim ortaya koymayı amaçlıyor.

Başlangıçta bu sakinleşme çağrısı yalnızca 16 yaşın altındaki gençlere gece saatlerinde uygulamaya ara vermeleri gerektiğini hatırlatmak için dinlendirici bir müzik çalıyordu. TikTok daha önce 16 yaş altı kullanıcıların yüzde 98’inin ilk denemeden sonra kullanmaya devam ettiğini bildirmişti.

Fakat artık özellik 18 yaş altı tüm gençlere gösterilecek. Bunun yanı sıra ayrıca bir meydan okuma ve meditasyon adımları da platformda yer alacak.

Gençler saat 22:00’deki ilk bildirimi görmezden gelebilirken, uygulama daha sonra onların görmezden gelmesinin daha zor olacağı tam ekran bir uyarı görüntüleyecek.

Uygulamanın ayarlarından Uyku Saatleri özelliğini açabilen yetişkinler için de meditasyonlar isteğe bağlı olarak sunulacak. Elbette ki ebeveynler, çocuklarının uygulamaya erişimini belirli zamanlarda sınırlamalarına olanak tanıyan Time Away aracını kullanmaya devam edebilecek.