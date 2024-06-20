TikTok dijital reklamcılık ile yapay zeka avatarlarını bir araya getiriyor

Reklamverenler için günümüzde önemli kaynaklardan bir tanesi olarak bilinen popüler sosyal medya platformu TikTok, dijital avatarlar oluşturmanıza ve bunu farklı dillerde pratik şekilde seslendirmenize yardımcı olan üretken yapay zeka hizmetini kullanıcılara duyurdu. Platforma gelen yeni özellik Symphony Assistant adı altında karşımıza çıktı. Bu sayede platform, dijital reklamcılıkta yeni bir dönem başlatarak içerikleri küresel çapta erişilebilir bir hale getiriyor.

TikTok’taki içerik üreticiler ve reklamverenler tarafından pratik bir şekilde kullanılabilecek olan yeni özellik, çok dilli yapısıyla ulaşılabilirlik konusunda sınırları tamamen ortadan kaldıracak. Dünyanın her yerindeki kullanıcılara içeriklerinizi yayabileceğiniz yeni reklamcılık özelliği, kullanıcıların ayırt edilebilir özelliklerini koruyarak gerçekçi bir avatar deneyimi sunacak.

Ünlü oyuncuların lisanslı avatarları da olacak

TikTok’un yapay zeka tabanlı yeni özelliği esas itibariyle geçen ay kullanıcılara duyurulan TikTok Symphony hizmetinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Reklamverenler için olağanüstü bir deneyim yaratacak bu yenilik, “insanın hayal gücünü değiştirmek değil, geliştirmek ve güçlendirmek için tasarlandı” ifadesiyle lanse ediliyor. Yani şirket kullanıcıların işin yalnızca pazarlama stratejileri ile ilgilenmesini, geri kalan tüm kısmı ise yapay zekaya bırakmasını istiyor.

Yapay zeka destekli dijital avatarlar özelliğini karşımıza çıkaran TikTok, bununla birlikte ayrıca ticari kullanım için lisanslanmış olan ve profesyonel oyuncular kullanılarak hazırlanmış avatarlara da ev sahipliği yapacak. Farklı köken, millet ve dilden insanları temsil edecek olan bu avatarlar, “Yapay zeka tarafından oluşturuldu” etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni TikTok özelliği ayrıca yapay zeka seslendirmesi ile de dikkat topluyor. Symphony özelliğinin bir parçası olan bu işlev, içerikleri yapay zeka yardımıyla farklı dillere çeviriyor. Şimdilik yalnızca İngilizce, İspanyolca, Almanca, Vietnamca, Portekizce, Tayca, Japonca, Bahasa Endonezcesi ve Çince dil destekleri sunuluyor. Fakat yakında daha fazla dil seçeneğinin eklenmesi bekleniyor. AI Dubbing adı verilen yenilik videodaki dili otomatik tespit ederek yazıya dönüştürüyor ve çeviriyor. Sonrasında ise yalnızca saniyeler içinde seçili dilde yeni bir video hazırlanıyor.

Reklamverenler için eşsiz bir deneyim sunan TikTok, dijital avatarlar özelliğinde en uygun ses ve aksanı seçmenize izin veriyor. Öte yandan videoyu yayınlamadan önce çeşitli düzenleme araçları ile istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirmeniz mümkün kılınıyor.

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