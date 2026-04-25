The Legend of Aang: The Last Airbender filmini sızdıran kişi tutuklandı

Avatar evreninde Aang ve ekibinin yetişkinlik dönemini konu alan sinema filmi vizyon öncesi internete sızdırıldı.

Singapur polisi, sunuculara yetkisiz erişim sağlayayarak filmi çalan 26 yaşındaki şüpheliyi 24 saat içinde yakaladı.

Zanlı, dijital sistemlere izinsiz giriş suçundan 7 yıla kadar hapis ve 50 bin dolar para cezasıyla yargılanıyor.

Paramount+'a özel olarak hazırlanan filmin resmi çıkış tarihi 9 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Merakla beklenen The Legend of Aang: The Last Airbender filmi büyük bir sızıntının ardından yeniden gündeme geldi. Filmden kısa klipler ve spoiler’ların yanı sıra tüm yapım süreci internete sızdırıldı. Bu durum, serinin hayranları ve yapımda yer alanlar arasında güçlü bir tepkiye yol açtı.

Şimdi ise bu dikkat çekici olay yeni bir boyut kazandı. Singapur polisinin açıkladığı bilgilere göre sızıntıdan sorumlu kişi tespit edilerek tutuklandı. Bu sayede olayın gizeminin bir kısmı çözülmüş oldu.

7 yıl hapis ve 50.000 dolar para cezası bekleniyor

ComicBook’un haberine göre Avatar: Son Hava Bükücü serisinin merakla beklenen animasyon filminin sızdırılması olayında şüpheli, yetkisiz olarak bir medya sunucusuna eriştiği iddia edilen 26 yaşında bir adam olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer şikayeti 16 Nisan’da aldı ve 24 saatten kısa bir sürede şüpheliyi bulmayı başardı. Soruşturma hala devam ediyor ve suçlu için ağır cezalarla sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Dijital sistemlere yetkisiz erişim suçu, 50.000 dolara kadar para cezasına ek olarak yedi yıla kadar hapis cezası ya da her ikisini birden gerektirebilir.

Meydana gelen bu büyük sızıntı, proje için hassas bir döneme denk geliyor. Paramount, filmi sinemalardan çekip yalnızca Paramount+’ta yayınlayarak zaten tartışmalara yol açmıştı. Bu karar da kamuoyunu ikiye bölmüştü.

Filmin olay örgüsü, Avatar: Son Hava Bükücü dizisinden yıllar sonra ve Korra Efsanesi’nden önce geçiyor. Hikaye, Aang ve müttefiklerinin yetişkin hallerinde yeni bir tehditle karşı karşıya kalmalarını konu alarak anlatıda yeni bir aşamayı işaret ediyor.

Tepkiler orijinal oyuncu kadrosuna da ulaştı. Toph’u seslendirmesiyle tanınan oyuncu Michaela Jill Murphy, sızdırılan içeriğin yayılmasını şiddetle eleştirdi. Yaptığı kamuoyu açıklamasında, hayranlarından resmi yayınlanmadan önce materyali izlemekten veya paylaşmaktan kaçınmalarını istedi.

Film, 9 Ekim’de Paramount+’ta gösterime girecek. Öte yandan popüler seri, Avatar: Seven Havens dizisi de dahil olmak üzere yeni projelerle genişlemeye devam edecek.