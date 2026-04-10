YouTube Shorts’ta yapay zeka destekli dijital avatar dönemi başlıyor

YouTube içerik üreticilerinin kendi görüntü ve seslerini kullanarak dijital avatarlar oluşturabileceği özelliğini duyurdu.

Shorts platformuna özel dijital avatar özelliği kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Kullanıcılar yalnızca canlı bir selfie çekerek ve ses komutları vererek kendilerine benzeyen avatarlar tasarlayabilecek.

Bu araç, 8 saniyeye kadar Shorts videoları oluşturmaya yardımcı olacak.

YouTube Shorts içerik üreticilerinin videolarında görünmek üzere kendilerinin dijital bir versiyonunu oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu yeni özellik, kısa videoların üretimini basitleştirmeyi amaçlıyor.

Platforma gelen bu yenilik, kullanıcıların mevcut kısa videolara eklenebilecek ya da tamamen yeni videolar oluşturmak için kullanılabilecek bir avatar oluşturmasına olanak tanıyacak. YouTube bu avatarları “sizin gibi görünecek ve ses çıkaracak” temsiller olarak tanımladı. Ayrıca yapay zeka yardımıyla içerik üretmenin daha güvenli ve kontrollü bir yolu olarak lanse etti.

YouTube Shorts’un dijital avatar özelliği nasıl çalışıyor?

YouTube, “Avatar özelliği, kullanıcılara videolara kendilerini güvenli ve emniyetli bir şekilde dahil etmenin daha kolay bir yolunu sunuyor” diyerek bu yeniliği özetledi.

YouTube’un nispeten basitmiş gibi sunmasına rağmen avatar oluşturma işlemi aslında tek dokunuşla gerçekleşmeyecek. Şirketin bir blog yazısında da açıkladığı üzere kullanıcılar öncelikle ekrandaki talimatları takip ederken hem yüzünü hem de sesini kaydeden bir “canlı selfie” yapmak zorunda olacak.

YouTube iyi aydınlatma, sessiz bir ortam, arka planda başka insanlar ve yüz görüntüleri olmaması ve telefonun göz hizasında tutulmasını tavsiye ediyor. Bu koşullar, yüz özelliklerinin ve sesin yakalanmasındaki hataları azaltırken oluşturulan modelin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Avatar oluşturulduktan sonra kullanıcılar kısa video oluşturma sürecinde “Avatarımla video oluştur” seçeneğini işaretleyebilecek. Buradan itibaren sistem, metin istemlerini kullanarak bir klip oluşturacak. 9to5Google’a göre bu videolar sekiz saniyeye kadar uzunlukta sunuluyor.

İçerik üreticileri için bazı kısıtlamalar bulunuyor

YouTube Shorts yapay zeka destekli avatarlar için bazı kısıtlamalar getirdi. Avatarlar yalnızca içerik üreticilerinin kendi orijinal videolarında kullanılabiliyor. Kanal sahipleri, Shorts’larının üçüncü taraflarca yeniden düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda kontrolü elinde tutuyor.

YouTube ayrıca her kullanıcının avatarını veya avatarının yer aldığı videoları istediği zaman silebileceğini belirtti. Bu silme özelliği, içerik oluşturucunun fikrini değiştirmesi ya da dijital ikizinin kullanımında bir sorun tespit etmesi durumunda hızlı bir çözüm sağlamayı amaçlıyor.

Şirket aynı zamanda üç yıl boyunca yeni içerik oluşturmak için kullanılmayan avatarların otomatik olarak silineceğini belirtti. Bu zaman dilimi, genellikle daha belirsiz kullanım şartlarına dayanan dijital klonlama araçlarında nadir görülen somut bir sona erme politikası getiriyor.

Avatar tarafından oluşturulan tüm videolar, yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik olarak açıkça tanımlanacak. Bu da görünür filigranları, SynthID ve C2PA gibi dijital etiketleri içeriyor.

Şimdilik herkes bu özelliği kullanamayacak

Şu anda ne yazık ki YouTube’un yeni özelliğine tüm kullanıcılar erişemeyecek. Şirket, kademeli bir dağıtım yapılacağını belirtti. İlerleyen günlerde Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebileceği aktarıldı.

YouTube bazı asgari gereksinimleri netleştirdi. İçerik üreticilerinin en az 18 yaşında olması ve mevcut bir YouTube kanalına sahip olması gerektiği ifade edildi. Bu sınırlama, kişisel bilgilerin toplanmasına ve çoğaltılmasına dayanan özellikle hassas bir araçta riskleri azaltmayı amaçlıyor.