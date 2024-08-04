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    TikTok çocuk gizliliği ihlali nedeniyle ABD’de dava edildi

    TikTok çocuk gizliliğini ihlal ettiği, ebeveyn izni olmadan hesap açmaya izin verdiği ve bu verileri sakladığı gerekçesiyle dava edildi.
    TikTok

    Popüler sosyal medya platformu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk gizliliği ihlali nedeniyle dava edildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) kapsamında Çinli platformu suçlu görerek TikTok’un ana şirketi olan ByteDance ile hukuk mücadelesi verecek. Kaliforniya Bölge Mahkemesinde açılan dava ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) işbirliğinde açıldı.

    Ortaya çıkan bilgilere göre TikTok platformu 2019’dan beridir 13 yaş altındaki çocukların herhangi bir bildirimde bulunmadan ya da ebeveynlerden izin alma gereksinimi duymadan uygulamada hesap oluşturmalarına, aynı zamanda platformda içerikleri görüntüleyip paylaşım yapabilmesine onay verdi. Bununla birlikte çocukların kişisel bilgileri de toplanıp saklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Ebeveynler çocuklarının hesaplarını keşfettiklerinde; platformdan hesapları ve bu hesaplarda yer alan bilgileri silmesini istediklerinde platform çoğu zaman bu taleplere uyma konusunda başarısız oldu.

    COPPA ihlalleri TikTok’un başını ağrıtabilir

    ABD’de yıllardan bu yana yürürlükte olan Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) internet siteleri ve sosyal medya uygulamalarında çocukların kişisel bilgilerini toplayıp herhangi bir şekilde kullanmadan önce ebeveynlerden izin alınmasını şart koşuyor. Öte yandan söz konusu platformlar ebeveynlerden gelen talep doğrultusunda çocuklara ait verileri silmekle zorunlu tutuluyor.

    Esas olarak 2019 yılında ABD’de TikTok’un eski ismi olan Musical.ly döneminde zaten Çinli şirkete benzer bir dava açılmıştı. O dönem şirket bu yasalara uyum sağlamak için birtakım önlemler almaya zorunlu tutulmuştu. Fakat anlaşılan o ki ByteDance bu anlaşmaya saygı duymadan benzer politikalar izlemeye devam ediyor.

    Bakanlık, TikTok’un mahkemeden alınan karara uymadığına atıfta bulunarak uygulamanın ebeveyn izni olmadan çocukların hesap açmasına izin verdiğini ve kişisel verilerini toplayarak işlemeye devam ettiklerini bildirdi.

    TikTok çocuk gizliliği dava

    ABD Başsavcı Yardımcısı Vekili Benjamin C. Mize konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Bakanlık, TikTok’un bu tür davranışları yasaklayan bir mahkeme kararına rağmen çocukların kişisel bilgilerini toplamaya ve saklamaya devam etmesinden derin bir endişe duymaktadır.

    COPPA ihlalleri, 13 yaşın altındaki milyonlarca çocuğun TikTok uygulamasını kullanmasına neden oldu, onları kapsamlı veri toplamaya tabi tuttu. Yetişkin kullanıcılarla etkileşime girmelerine ve yetişkinlere yönelik içeriğe erişmelerine olanak sağladı.”

    TikTok sözcüsü iddiaları reddediyor

    Son olarak TikTok sözcüsü Alex Haurek’in yaptığı açıklamadan da bahsetmekte yarar var. Haurek söz konusu iddiaları reddederek bunların geçmişteki olaylar olduğunu ve kamuoyuna yanlış aktarıldığını söyledi. Konuya ilişkin şu sözlere yer verildi:

    “Birçoğu geçmişteki olaylara ve uygulamalara atıfta bulunan, gerçekte yanlış olan veya halihazırda ele alınmış olan bu iddialara katılmıyoruz. Çocukları koruma çabalarımızla gurur duyuyoruz ve platformu geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

    Peki ya sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Konuya ilişkin fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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