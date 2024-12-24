TikTok bir yıl süreyle Arnavutluk’ta yasaklandı! İşte trajik sebebi

Arnavutluk, TikTok'u bir yıl boyunca yasaklama kararı aldı.

Yasağın sebebi ise Arnavutluk'ta gerçekleşen trajik bir olaya dayanıyor.

Arnavutluk Başbakanı, TikTok'un çocukları son derece kötü bir şekilde etkilediğini dile getiriyor.

Arnavutluk geçtiğimiz günlerde trajik bir olayla sarsıldı 14 yaşında olan bir çocuk, yaşıtı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuya ilgili raporlar, bu skandal olayın temelinde sosyal medyada ortaya çıkan bir tartışmanın yattığını gözler önüne serdi.

Yaşanan bu skandal olayın ardından TikTok’ta katili destekleyen çocukların videoları dolaşmaya başladı. Hükümeti ise bu duruma güçlü bir hamleyle tepki verdi. Arnavutluk yönetimi, TikTok platformunu bir yıl boyunca yasaklama kararı aldı. Gençler arasında şiddete teşvikle mücadele etmek için alınan bu sert önlem, endişe verici bir durumu kontrol altında tutmaya çalışmak için alındı.

Arnavutluk Başbakanı: “TikTok çocukları rehin alıyor”

Bilindiği gibi sosyal medya, çocukların ve gençlerin yaşamları üzerinde son derece önemli bir etkiye sahip. Örneğin Avustralya, 16 yaşın altındaki çocukların ruh sağlığını korumak amacıyla sosyal ağları yasaklamaya karar vermişti. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ebeveynler ve öğretmenlerle yaptığı bir dizi toplantının ardından TikTok uygulamasını ülkede yasaklandığını açıkladı.

Bununla birlikte söz konusu problem yalnızca Arnavutluk’u ilgilendirmiyor. Belçika, Fransa ve Almanya da sosyal ağların küçükler tarafından kullanımına ilişkin katı kurallar uyguladı. Ancak Başbakan Rama, okullarda gençler arasında şiddeti körüklemekten sorumlu tuttuğu TikTok’a yönelik doğrudan bir adımda bulundud. Rama’ya göre platform, diğer unsurlarla birlikte çocukları adeta rehin alıyor.

TikTok’tan cevap gecikmedi

Çinli sosyal medya platformu TikTok, Arnavutluk hükümetinden derhal açıklama istedi. Platformun bir sözcüsü, mağdurun ya da saldırganın bir TikTok hesabı olduğunun bilinmediğini dile getirdi. Bu arada suçlanan videoların başka bir platformda yayınlandığı da iddia edildi.

Fakat TikTok’un açıklamasına karşılık hükümet yine de bu yasağı sürdürme konusunda kararlı görünüyor. Arnavutluk’taki tüm internet sağlayıcıları platforma erişimi engellemek zorunda kalacak. Fakat yine de internet kullanıcılarının bu engeli aşmak için VPN kullanması durumunda ne olacağına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Arnavutluk’ta yaşanan bu trajedi dolu olay, sosyal medya dünyasının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda ciddi bir tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bunu bir sansür olarak nitelendirip yanlış bulduklarını söylerken, bazıları ise hükümetin kararını doğru bulduklarını belirtiyor. TikTok’a yönelik bu sert darbenin bir yıl sonra kaldırılacağı dile getiriliyor.