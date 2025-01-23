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    TFF, AMP projesine getirdiği erişim engelini tepkiler sonrası kaldırdı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün AMP projesine erişim engeli getirdi. Gelen yoğun tepkiler üzerine yasak 16 saat sonra kaldırıldı.
    AMP Projesi
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    • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla dün akşam AMP projesine erişim engeli getirildi.
    • Çok sayıda internet sitesini etkileyen bu karar, kısa süreliğine birçok kullanıcı için problem yarattı.
    • Gelen tepkilerin ardından TFF geri adımda bulundu ve erişim engelini kaldırdı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar ile birlikte dün akşam saatlerinde AMP projesine erişim engeli getirildi. Çok sayıda internet sitesinde erişim sorunu yaşanmasına yol açan bu gelişmeyle birlikte amp.dev ve ampproject.org alan adı adresleri engellendi.

    TFF’nin bu tartışmalı kararı nedeniyle çok sayıda internet sitesine ülkemizden ulaşılamamaya başladı. Milyonlarca web sitesinde benimsenen bu altyapı, TFF’nin erişim engeli sonrasında, halihazırda yüklü olan sitelere ulaşılamamasına yol açtı. Fakat TFF’den fazla geç olmadan konuya ilişkin geri adım geldi.

    TFF aldığı yoğun tepkilerden sonra AMP yasağını sona erdirdi

    Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir internet projesi olarak lanse edilen “Accelerated Mobile Pages” ya da bilinen adıyla AMP, internet sitelerinin mobil cihazlar üzerinden daha hızlı bir şekilde yüklenip açılmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar için daha hızlı bir mobil deneyime kapı aralayan bu teknoloji, Türkiye’deki internet sitelerinde de yoğun bir şekilde kullanılıyor.

    TFF AMP erişim engeli
    Görsel: EngelliWeb

    Türkiye’de kısa süreliğine erişim engeline çarptırılan AMP Project yasağından sonra ne yazık ki belirli bir süre ülkemizde çok sayıda internet sitesine düzgün bir şekilde ulaşılamadı. Başta medya kuruluşları olmak üzere birçok sitenin halihazırda kullandığı bu yöntem, yaklaşık 16 saat boyunca web adreslerinin mobil cihazlarda erişim sağlayamamasına neden oldu.

    EngelliWeb tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu, AMP için getirdiği erişim engelinden kısa süre içinde vazgeçti. Çok sayıda kullanıcıdan gelen yoğun tepkilerden sonra TFF geri adım atarak yaklaşık 16 saat süren yasağı sona erdirdi.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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