Taco Bell yapay zeka sistemi yüzünden sosyal medyada alay konusu oldu

Fast food markası Taco Bell, ABD'de yapay zeka tabanlı sipariş sistemi nedeniyle alay konusu oldu.

Kusurlu çalışan ve ilginç bazı hatalar ortaya çıkaran AI destekli sistem, müşterileri adeta çılgına çevirdi.

Sosyal medyada şaka malzemesi haline gelen Taco Bell, bunun üzerine yapay zeka fikrini yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Yapay zeka, kaliteli insan hizmetinin yerini alma konusunda bir kez daha zorlukla karşılaştı. ABD merkezli fast food zinciri Taco Bell bir süredir araçtan sipariş sistemine AI yerleştirme fikrini benimsemişti. Fakat bu inovatif düşünce, adeta kabus halini aldı.

Taco Bell yapay zeka tabanlı sipariş sisteminde hatalar yaşanmaya ve yanlış siparişler kaydedilmeye başlamasıyla ABD’de sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Başta kızgın olan bu kalabalık topluluk, daha sonra olayı şakaya vurmaya ve şirketle alay etmeye başladı.

Taco Bell yapay zeka fikrini yeniden değerlendiriyor

Bunun üzerine Taco Bell, araçtan siparişlerde yapay zeka kullanma planını yeniden değerlendirdiğini duyurdu. Bu geri çekilme, zincirin teknoloji sorumlusu Dane Mathews tarafından doğrulandı.

Dane Mathews, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, şirketin araçtan sipariş aşamasında yapay zeka aracılığıyla iki milyondan fazla sipariş aldığını söyledi:

“Dürüst olmak gerekirse çok şey öğreniyoruz. Sanırım herkes gibi, bazen yapay zeka beni de hayal kırıklığına uğratıyor. Ama bazen de gerçekten şaşırtıyor.”

Mathews’a göre bu teknoloji planın önemli bir parçası olmaya devam etse de tam otomatik hizmet fikri tüm senaryolar için ideal olmayabilir. Fakat örneğin çok yoğun restoranların, bir insan garsonun çevikliğinden ve doğaçlama yeteneğinden daha fazla faydalanabileceğini belirtiyor.

Şirket, geçen yıldan bu yana sesli asistanı ülke çapında 500’den fazla restoranda uygulamaya koymuştu. Fakat artık şirket, bu teknolojinin hala sınırlılıkları olduğunu kabul etmeye başladı.

Müşteriler isyanını TikTok’tan haykırdı

Bazı müşteriler sesli asistanın kusurlarını sosyal medyada ifşa etmeye başladı. Özellikle de Reddit’te viral olan bir video oldukça dikkat çekti. Bir müşteri, Taco Bell yapay zekasının sipariş vermeyi bırakıp gidene kadar bir döngüde takılı kaldığını gösteriyor.

Sosyal medyadaki bir videoda, müşteri yapay zekanın 18 bin bardak su siparişini sorgusuz sualsiz kabul ettiğini gösteriyor. Fakat bu girişim, hizmeti devralan bir çalışan tarafından hemen yarıda kesiliyor.

Son olarak bu yılın Mart ayında McDonald’s firması da 43 bin restoranını yapay zeka ile yeniden dönüştüreceğini açıklamıştı. Bu dönüşümün hem müşteri hem de çalışanlar için daha iyi bir deneyim sunacağı belirtilmişti.