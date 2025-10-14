Google’ın Photoshop katili Nano Banana modeli Arama, Fotoğraflar ve NotebookLM’e geliyor

Google'ın "Nano Banana" adını verdiği yeni yapay zeka görsel düzenleme modeli; Arama, Google Fotoğraflar ve NotebookLM gibi temel uygulamalarına entegre ediliyor.

Model, kullanıcıların metin komutlarıyla görselleri düzenlemesine, Lens ve Arama Yapay Zeka Modu üzerinden erişilmesine olanak tanıyor.

Nano Banana modeli ilk olarak Gemini 2.5 Flash modeliyle birlikte kullanıma sunulmuştu.

Google, “Photoshop katili” olarak nitelendirilen yapay zeka destekli görsel düzenleme aracı Nano Banana ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gemini 2.5 Flash ile kullanıcıların beğenisine sunulan ve yalnızca bir komut girerek görselleri değiştirmeye olanak tanıyan model, artık yalnızca Gemini arayüzünde kalmayacak.

Google’dan yapılan açıklamada, Nano Banana’nın Arama, Google Fotoğraflar ve NotebookLM uygulamalarına entegre edileceği duyuruldu.

Google, Nano Banana modelini daha fazla ürününe getiriyor

Nano Banana modeli Google Arama özelliğine Lens ve Yapay Zeka Modu aracılığıyla dahil oluyor. iOS ve Android’de Lens uygulamasını açıp bir fotoğraf çekerek görsel düzenlemeye başlanabilecek. Kullanıcıların, görselde yapmak istedikleri değişikliği Nano Banana’ya metin komutu olarak bildirmeleri yeterli olacak.

Lens’te bir düzenlemeye başlandığında, Google uygulaması sonuçları gösterecek ve Yapay Zeka Modu arayüzünde ek düzenlemeler yapma imkanı sunacak.

Google, kullanıcıları sohbet tabanlı arama robotuna yönlendirmenin yeni yollarını sürekli arıyor. Yapay Zeka Modu’nda ise ayrı bir erişim yolu bulunuyor: Kullanıcılar “Görüntü oluştur” aracını seçip komutlarını girerek bir görsel oluşturabilecek. Görsel oluşturulduktan sonra, konuşmaya devam ederek Nano Banana’ya görseli değiştirmesi söylenebilecek.

NotebookLM, birkaç ay önce yapay zeka kullanarak not defterine eklenen içeriğin video özetini oluşturan bir özellik eklemişti. Nano Banana’nın NotebookLM’e gelişi görsel düzenleme komutlarından farklı bir yapıya sahip. Kullanıcılar, görsel düzenlemek yerine, Nano Banana tarafından desteklenen yeni bir dizi video stiliyle karşılaşacak. Yazı tahtası, anime, retro baskı gibi seçenekler sunan sistemde, orijinal stil “Klasik” adıyla yer alıyor.

NotebookLM’in videoları hâlâ belirli sınırlamalara sahip olsa da, özellik bir genel format daha kazanıyor. Kullanıcılar artık “Açıklayıcı” seçeneğine ek olarak “Kısa” formatını da seçebilecek. Videoyu istenen yönde yönlendirecek komutlar ekleme imkanı da bulunuyor. Yine de üretken yapay zeka olduğu için sonucun garantisi yok, ancak Nano Banana ile stil tutarlılığının artması bekleniyor.

Güncellenen görsel düzenleyici, Google Fotoğraflar uygulamasına da geliyor. Şirket, uygulamanın kesin zaman çizelgesini henüz paylaşmadı.

Nano Banana modelinin, Google’ın önceki görsel düzenleme modeline göre “büyük bir yükseltme” olduğu ifade ediliyor. Sohbet tabanlı düzenleme, geçtiğimiz ay Fotoğraflar’a eklenmişti, ancak test edenleri etkileyen Nano Banana modeli değildi. Google, Nano Banana’nın önümüzdeki birkaç hafta içinde Fotoğraflar uygulamasına geleceğini ve sohbet tabanlı düzenlemeleri çok daha kullanışlı hale getireceğini belirtiyor.