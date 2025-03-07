McDonald’s, 43 bin restoranını yapay zeka ile dönüştürüyor

McDonald's restoranları büyük bir dönüşüm gerçekleştirecek.

Şirketin dünya genelindeki 43 bin restoranında yapay zeka odaklı bir dönüşüme imza atılacak.

Bu dönüşüm hem müşteri hem de çalışanlar için daha iyi bir deneyim sunacak.

Dünyanın en popüler fast food zincirlerinden biri olan McDonald’s yapay zeka odaklı büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Son derece cesur bir adıma imza atan şirket, dünya genelindeki 43 bin restoranında devrimsel bir AI dönüşümü uygulayacak.

Bu dikkat çekici hamle, tüketicilerin sipariş sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak. Aynı zamanda AI desteği sayesinde servislerden akıllı mutfak yönetimine kadar geniş bir yenilik gerçekleştirilecek. Menüleri optimize etmek, müşteri talebini tahmin etmek ve operasyonel verimliliği artırmak gibi konularda son teknolojiden yararlanılacak.

McDonald’s yapay zeka ile müşteri ve çalışanların konforunu artıracak

The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre McDonald’s’ın bu dönüşümde ana odak noktası, ekipman arızaları ya da yanlış siparişler gibi sorunları ortadan kaldırarak hem müşteriler hem de çalışanlar için daha iyi bir deneyim ortaya koymak olacak.

МсDоnаld’ѕ Віlgі Теknоlојіlеrі Yönеtісіѕі Вrіаn Rісе’а görе уарау zеkа sayesinde rеѕtоrаnlаrdаkі іş уükü önemli ölçüde azaltılacak. Вu kritik уеnіlіklеr, şirketin АВD’dеkі ѕаtışlаrının Осаk ауındа уаvаşlаmаѕı vе bunun fаѕt fооd ѕеktöründеkі gеnеl düşüşün bіr раrçаѕı оlmаѕı nеdеnіуlе özеllіklе önеm tаşıуоr. Аnсаk firma уеnі tеknоlојіlеrіn 2027 уılınа kаdаr ѕаdık müştеrі ѕауıѕının 175 mіlуоndаn 250 mіlуоnа çıkmаѕınа уаrdımсı olabileceğini tahmin ediyor.

Edge Computing, fritözler ve McDonald’s’ın sık sık arızalanan McFlurry dondurma makineleri de dahil olmak üzere mutfak ekipmanları için kapsamlı bir bakım hizmeti sağlanacak. Şirketin tedarikçileri, franchise sahiplerine restoran operasyonlarının gerçek zamanlı bir görünümünü sunmak için mutfak cihazlarına sensörler yerleştirmeye başladı. Yapay zeka daha sonra bu verileri analiz ederek olası arızaların erken uyarı işaretlerini tespit etmekle görevli olacak.

McDonald’s ayrıca restoran yöneticilerinin günlük operasyonları denetlemesine yardımcı olmak için Edge Computing’den daha fazla yararlanmaya başlayacak. Şirket, vardiya planlaması gibi idari görevleri idare edebilen bir “üretken yapay zeka sanal yöneticisi” geliştirmeyi planlıyor. Benzer bir AI aracının şu sıralar Pizza Hut ve Taco Bell gibi rakip fast food zincirleri tarafından da araştırıldığını eklemekte fayda var.