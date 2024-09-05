Snapdragon X Plus çipli Acer Swift Go 14 AI duyuruldu

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilen IFA 2024 etkinliği son sürat devam ediyor. Heyecan dolu sunumlara ev sahipliği yapan organizasyonda Acer dizüstü bilgisayar ailesini genişletti. Swift 14 AI ve 16 AI ile dikkatleri üzerinde toplayan şirket, iş kullanımına hitap eden TravelMate P6 14 AI cihazıyla büyük heyecan yarattı. Öte yandan Snapdragon X Plus çipli ilk laptop modeli Swift Go 14 AI resmen duyuruldu.

Copilot+ PC kategorisinde yer alan yeni dizüstü bilgisayar modeli güçlü donanımıyla performans canavarı bir yapıya sahip. Swift 14 AI’ye göre daha mütevazı bir donanım ortaya koyan model yine de kaliteden taviz vermeyerek kullanıcılar için üst düzey bir deneyim vaat ediyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Acer Swift Go 14 AI teknik özellikleri

Acer’in yeni dizüstü bilgisayarı sekiz çekirdekli Snapdragon X Plus çipiyle donatılıyor. Cihaz NPU’da 45 TOPS AI işleme desteğiyle karşımıza çıkıyor. 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe Gen4 NVMe SSD’ye sahip versiyonlarla raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Cihaz iki farklı ekran seçeneğiyle geliyor. Bu ekranların her ikisi de 16:10 en boy oranında IPS LCD panelli 14,5 inç, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, NVIDIA Advanced Optimus desteği ve %100 sRGB kapsama alanı sunuyor. QHD çözünürlüğe (2560×1600 piksel) ve 350 nit parlaklığa sahip olan model, daha düşük seçenekli versiyonunda ise Full HD çözünürlük (1920×1200 piksel) ve 300 nit parlaklık sunuyor.

312,9 x 222,11 x 17,9 mm boyutları ve 1,32 kg ağırlığıyla oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan Asus Swift Go 14 AI modeli alüminyum yapısı, ekranın 180 dereceye kadar eğilmesine olanak tanıyan bir menteşeyle geliyor. Windows 11 Home veya Pro seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkan laptop modeli Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantısı sağlıyor. Aynı zamanda kulaklık ya da mikrofon için iki adet USB-C 4, iki adet USB-A 3.2 ve 3,5 mm P2 fiziksel bağlantı noktaları yer alıyor.

Acer’den gelen bilgilere göre Swift Go 14 AI modeli bu ay satışa çıkmaya hazırlanıyor. Cihaz 999,99 dolardan piyasaya sunulacak.