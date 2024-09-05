Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Acer TravelMate P6 14 AI piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Acer üst düzey özelliklere sahip yeni TravelMate P6 14 AI dizüstü bilgisayar modelini IFA 2024 etkinliğinde duyurdu.
    Acer TravelMate P6 14 AI
    Görsel: Acer

    Intel bugün IFA 2024 etkinliğinde yeni Copilot+ PC etiketli dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Swift 14 AI ve Swift 16 AI modelleriyle dikkatleri üzerine çeken şirket, bunlarla birlikte ayrıca daha güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan TravelMate P6 14 AI cihazını da duyurdu.

    Dizüstü bilgisayar yelpazesini genişleten Acer ultra hafif yapıya sahip yeni TravelMate P6 14 AI modeli ile kullanıcılar için üst düzey bir performans vaat ediyor. Gelişmiş yapay zeka işlevlerine ev sahipliği yapan cihaz aynı zamanda ileri seviye veri koruması sağlayarak şirketin Copilot+ etiketli modelleri arasında yerini alıyor.

    Acer TravelMate P6 14 AI teknik özellikleri

    Acer’in yeni dizüstü bilgisayarı yapay zeka için 120 TOPS’a kadar performansa ulaşabilen entegre NPU’larla donatılmış yeni ikinci nesil Intel Core Ultra işlemcilerle donatılıyor. Bu bilgi işlem gücü sayesinde karmaşık uygulamaları ve çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeniz mümkün kılınıyor. Cihaz 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar M.2 SSD desteğiyle karşımıza çıkıyor.

    İş kullanımı için en yeni nesil Intel Arc grafik kartından yararlanan cihaz, yapay zeka desteğiyle kullanıcılara yüksek performans ve çok yönlü eşsiz bir deneyim sunuyor. Her zaman hareket halinde olan kullanıcılar için işlevsel bir tasarıma sahip olan kompakt laptop modeli ultra hafif yapısı ve sağlam gövdesiyle kullanışlılığını artırıyor.

    WQXGA+ (2880×1800 piksel) ve WUXGA (1920×1200 piksel) çözünürlük seçeneklerine sahip 14 inç ekrana sahip olan Acer TravelMate P6 14 AI modeli sRGB renk gamının %100 kapsamı ve 400 nite kadar parlaklıkla yüksek görsel kalite sunuyor. Karmaşık teknik işlemleri desteklemek için Acer Assist ve Acer LiveArt 2.0 gibi gelişmiş yapay zeka araçları Acer TravelMate Sense uygulamasına entegre ediliyor.

    Acer TravelMate P6 14 AI
    Görsel: Acer

    Acer’in yeni laptop modeli zorlu koşullarda dayanıklılık açısından MIL-STD 810H sertifikasına sahip. Aynı zamanda kurumsal veri koruması için Acer User Sensing ve Acer ProShield Plus gibi teknolojiler sunuluyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantıları da destekleyerek kullanıcı deneyimini artıran ürün geri dönüştürülmüş malzemelerle sürdürülebilirliğe de dikkat çekiyor.

    Acer TravelMate P6 14 AI fiyatı

    Yeni Acer TravelMate P6 14 AI önümüzdeki yılın Ocak ayında satışa sunulacak. Cihaz 1.499,99 dolardan alıcılara hitap edecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.