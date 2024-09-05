Acer TravelMate P6 14 AI piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Intel bugün IFA 2024 etkinliğinde yeni Copilot+ PC etiketli dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Swift 14 AI ve Swift 16 AI modelleriyle dikkatleri üzerine çeken şirket, bunlarla birlikte ayrıca daha güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan TravelMate P6 14 AI cihazını da duyurdu.

Dizüstü bilgisayar yelpazesini genişleten Acer ultra hafif yapıya sahip yeni TravelMate P6 14 AI modeli ile kullanıcılar için üst düzey bir performans vaat ediyor. Gelişmiş yapay zeka işlevlerine ev sahipliği yapan cihaz aynı zamanda ileri seviye veri koruması sağlayarak şirketin Copilot+ etiketli modelleri arasında yerini alıyor.

Acer TravelMate P6 14 AI teknik özellikleri

Acer’in yeni dizüstü bilgisayarı yapay zeka için 120 TOPS’a kadar performansa ulaşabilen entegre NPU’larla donatılmış yeni ikinci nesil Intel Core Ultra işlemcilerle donatılıyor. Bu bilgi işlem gücü sayesinde karmaşık uygulamaları ve çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmeniz mümkün kılınıyor. Cihaz 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar M.2 SSD desteğiyle karşımıza çıkıyor.

İş kullanımı için en yeni nesil Intel Arc grafik kartından yararlanan cihaz, yapay zeka desteğiyle kullanıcılara yüksek performans ve çok yönlü eşsiz bir deneyim sunuyor. Her zaman hareket halinde olan kullanıcılar için işlevsel bir tasarıma sahip olan kompakt laptop modeli ultra hafif yapısı ve sağlam gövdesiyle kullanışlılığını artırıyor.

WQXGA+ (2880×1800 piksel) ve WUXGA (1920×1200 piksel) çözünürlük seçeneklerine sahip 14 inç ekrana sahip olan Acer TravelMate P6 14 AI modeli sRGB renk gamının %100 kapsamı ve 400 nite kadar parlaklıkla yüksek görsel kalite sunuyor. Karmaşık teknik işlemleri desteklemek için Acer Assist ve Acer LiveArt 2.0 gibi gelişmiş yapay zeka araçları Acer TravelMate Sense uygulamasına entegre ediliyor.

Acer’in yeni laptop modeli zorlu koşullarda dayanıklılık açısından MIL-STD 810H sertifikasına sahip. Aynı zamanda kurumsal veri koruması için Acer User Sensing ve Acer ProShield Plus gibi teknolojiler sunuluyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantıları da destekleyerek kullanıcı deneyimini artıran ürün geri dönüştürülmüş malzemelerle sürdürülebilirliğe de dikkat çekiyor.

Acer TravelMate P6 14 AI fiyatı

Yeni Acer TravelMate P6 14 AI önümüzdeki yılın Ocak ayında satışa sunulacak. Cihaz 1.499,99 dolardan alıcılara hitap edecek.