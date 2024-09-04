Performans canavarı yeni Acer Swift 14 AI ve 16 AI modelleri piyasaya çıktı

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilen IFA 2024 ziyaretçilerine kapılarını araladı. Haftalardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen organizasyon, yılın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Acer şirketi de bu fırsattan yararlanarak yeni ürünlerini ilk kez IFA’da sergilemeyi tercih ediyor. Intel Core Ultra 2 çipine sahip yeni Acer Swift 14 AI ve Swift 16 AI dizüstü bilgisayar modelleri resmen tanıtıldı.

Copilot+ PC etiketiyle karşımıza çıkan yeni laptop modelleri güçlü yapay zeka özellikleri ile adından söz ettirmeye aday görünüyor. İki cihazla da ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Acer’in yeni dizüstü bilgisayar modellerinin öne çıkan özelliklerini sıraladık. İşte ayrıntılar…

Acer Swift 14 AI ve 16 AI teknik özellikleri

Swift 14 AI (SF14-51/T) ve Swift 16 AI (SF16-51/T) piyasaya çıktı. Swift 14 AI modeli 2K ya da 3K çözünürlük kalitesine sahip 14 inç OLED ekran ile kullanıcılara sunuluyor. Swift 16 AI ise yalnızca 3K çözünürlük seçeneğinde 16 inç OLED panele ev sahipliğinde bulunuyor. Her iki cihazda da Eyesafe 2.0, IPS ve dokunmatik ekran destekleri yer alıyor.

Acer’in iki yeni dizüstü bilgisayarı da performans canavarı Intel Core Ultra 2 işlemcilerle donatılıyor. Aynı zamanda entegre Intel Arc GPU yer alıyor. Yapay zeka iş yüklerini hızlandırmak için NPU ve 32 GB’a kadar RAM ile güçlü bir performansa kapı aralanıyor. Her iki modelde de Thunderbolt 4 destekli iki adet USB-C Gen 4 bağlantı noktası, iki adet USB-A, bir HDMI 2.1 çıkışı ve kulaklık ile mikrofon için bir ses girişi bulunuyor.

Acer Swift 14 AI modeli 1,26 kg ağırlığa sahipken; aynı zamanda 29 saate kadar video oynatma vaat eden 65 Wh’lik bir pil ve 1 TB’a kadar dahili SSD alanıyla geliyor. Swift 16 AI ise 1,5 kg ağırlığında olup 75 Wh pil ve 2 TB’a kadar SSD depolama alanına sahip.

Acer Swift 14 AI ve 16 AI fiyatları ne kadar?

IFA 2024 etkinliğinde duyurulan yeni Acer Swift 14 AI bu ay Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa çıkacak. Swift 16 AI ise Ekim ayında raflara gelmeye başlayacak. Her iki cihaz da 1.199,99 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek. Yeni Copilot+ dizüstü bilgisayar modellerinin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.