Snapdragon 8 Elite 2 yüksek performansıyla öne çıkacak

Qualcomm yeni amiral gemisi yonga seti üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Yılın en güçlü mobil işlemcilerinden biri olacak Snapdragon 8 Elite 2 iddialı performansıyla öne çıkacak.

Ortaya çıkan raporlara göre çip, performansta yüzde 30'luk bir artış sunacak.

Qualcomm’un gelecekteki amiral gemisi mobil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önceki raporlarda çipin mevcut Snapdragon 8 Elite işlemcisine oldukça benzeyeceği tahmin ediliyordu. Son sızıntılarda ise çip için büyük güncellemelere gidileceği yönünde söylentiler dikkat çekti.

TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim sürecine geçmesi ile birlikte Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti önbellek belleğinin artırılması ve yeni nesil LPDDR6 bellek desteğine sahip olmasıyla gündeme geldi. Beklenen performans canavarı çipin daha önceki tahminlere kıyasla önemli ölçüde artırılmış yeteneklere sahip olacağı öne sürülüyor.

Ön testlerde yüzde 30’luk performans artışı görülüyor

Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 yonga setini üretmek için TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisine güvenebileceği söyleniyor. Bu tercih çip için önemli bir teknolojik ilerlemeyi temsil edecek.

Digital Chat Station’a göre ön test sonuçları Snapdragon 8 Elite 2 için yüzde 30’luk bir performans artışına işaret ediyor. İddia edilen AnTuTu puanlarına dayanan diğer raporlar, şu anda kıyaslamalarda sıralanan en yüksek performansa sahip Snapdragon 8 Elite’e göre genel olarak yüzde 40,7’lik bir iyileştirme olduğunu gösteriyor.

Bu performans sıçramasının bir kısmı Qualcomm’un yeni Pegasus çekirdeklerinin benimsenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu çekirdeklerin 5,00 GHz hızlarına ulaştığı bildirilen geliştirilmiş versiyonları test edildi. Gelişmiş süreç ve yenilenen çekirdekler bir araya gelerek, donanımlı cihazlarla günlük etkileşimde kalitede önemli bir sıçrama sağlayacak.

Snapdragon 8 Elite 2, LPDDR6 RAM desteğine sahip olacak

Qualcomm imzalı yeni yonga setinde LPDDR6 bellek standardına destek verileceği iddia ediliyor. Yeni nesil bu bellek, mevcut LPDDR5X’e göre daha yüksek hız ve verimlilik vaat ediyor.

Snapdragon 8 Elite 2’nin LPDDR5X belleklerle geriye dönük uyumluluğunu sürdüreceği aktarılıyor. Bahsedilen bir diğer ilginç özellik ise ARM Scalable Matrix Extension (SME) için destek verileceği oluyor.

Böyle bir teknolojinin benimsenmesi, çok çekirdekli performansta potansiyel olarak yüzde 20’lik bir iyileştirme sağlayacak. Bu iyileştirme çipi belirli yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları açısından Apple M4 ile doğrudan rekabete sokacak.

Tüm bu detayların resmi olmayan kaynaklardan geldiğini ve Qualcomm’un henüz resmi olarak herhangi bir şeyi doğrulamadığını belirtmekte fayda var. Ayrıca yakın tarihli sızıntılarda Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinin de Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle geleceği iddia ediliyor.