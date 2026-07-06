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    Samsung Galaxy Z Fold 8’in yeni tasarımı ve işlemcisi resmen duyuruldu

    Samsung ve Qualcomm, yeni katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8'in Snapdragon 8 Elite serisi bir işlemciden güç alacağını açıkladı.
    Galaxy Z Fold 8
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    • Samsung ve Qualcomm, Galaxy Z Fold 8'in işlemcisini resmen açıkladı.
    • Cihazda Snapdragon 8 Elite serisine ait güçlü bir çip kullanılacak.
    • Telefon, tek elle kullanımı kolaylaştıran yeni bir "pasaport" tasarımına sahip olacak.
    • Modelin 22 Temmuz'daki Galaxy Unpacked lansmanında duyurulması planlanıyor.

    Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelleri için geri sayım başladı. Şirket, bu ayın sonlarına doğru gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen cihazlarını piyasaya sürecek. Bunlardan biri de yenilenen tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek Galaxy Z Fold 8 modeli olacak.

    Samsung ve Qualcomm tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan ortak tanıtım videosu, heyecan uyandıran yeni katlanabilir telefonla alakalı merak edilen önemli detayları gün yüzüne çıkarıyor. Cihazın yenilenmiş tasarımı ve performans canavarı işlemcisi resmen doğrulandı.

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    Galaxy Z Fold 8, Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor

    Samsung ve Qualcomm bugün Galaxy Z Fold 8’in Snapdragon 8 Elite serisi bir işlemciye sahip olacağını resmi olarak açıkladı. Bu önemli gelişme, Samsung Mobile’ın resmi Instagram hesabında yayınlanan bir Reels videosunda duyuruldu.

    Videoda, yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Fold 8’in geniş ekranlı silüetinin ortasında Qualcomm’un amiral gemisi işlemci serisinin logosu yer alıyor. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Galaxy Z Fold 8 modelinin Nisan ayında Çin’de duyurulan Huawei Pura X Max’in doğrudan rakibi olması bekleniyor. Bunun yanı sıra cihazın rakipleri arasında katlanabilir iPhone Ultra modeli de yer alacak. Bu üç telefonun da ortak noktası, geniş ekranlı tasarımları olarak biliniyor.

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    Samsung Galaxy Z Fold 8’in muhtemel özellikleri

    • Dahili ekran: Dahili 7,6 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X ekran, QXGA+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
    • Harici ekran: LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
    • Ön kamera: 10 MP sensörlü dahili lens (f/2.2) ve 10 MP sensörlü harici lens (f/2.2)
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens
    • Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 4.800 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü
    • Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, stereo ses ve IP48 sertifikası

    Son olarak Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 modellerinin 22 Temmuz tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Samsung’dan yakında bu konuda resmi bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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