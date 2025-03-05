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    Samsung Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipiyle geliyor

    Önümüzdeki yılın amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 2 yonga setiyle karşımıza çıkabilir.
    Samsung Galaxy S26 Ultra
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    • Samsung Galaxy S26 serisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
    • Son raporlara göre Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipiyle test edildi.
    • Cihazın işlemcisi ve depolama alanı seçenekleri ortaya çıktı.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ocak ayında yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi modelleriyle karşımıza çıktı. Yılın en güçlü Android telefonları arasında değerlendirilen bu cihazlar, yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için öne çıkan seçenekler arasına giriyor. Dünya çapında şimdiden büyük satış rakamlarına ulaşan modeller, önümüzdeki yıl ise yerini Galaxy S26 ailesine bırakacak.

    Galaxy S25 Ultra‘nın halefi olarak karşımıza çıkması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra, iddialara göre bir sonraki amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 2 yonga setiyle ilk testlere girdi. Cihazla alakalı olarak ortaya çıkan detaylar ise son derece ilginç oldu. İşte ayrıntılar…

    Samsung Galaxy S26 Ultra işlemcisi ve depolama alanı

    Henüz prototip aşamasında olan Galaxy S26 Ultra depolama alanı konusunda çok da büyük bir fark yaratacak gibi görünmüyor. Yapılandırmaların selefinin yapılandırmalarını yansıtması bekleniyor. Cihazın 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamayla sunulacağı vurgulanıyor. Ancak birçok kişiyi mutlu edecek bir gelişme var. Samsung’un ikonik dijital kalemi S-Pen emekliye ayrılmayacak.

    Görünüşe göre ilk testler Galaxy S26 Ultra’nın en üst düzey performansa sahip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirileceğini gösteriyor. İlginç bir detay ise yarı iletken devi TSMC’nin son nesil 3 nm üretim süreci sayesinde bu yonga setini üretme hakkına sahip olacağına ilişkin oluyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra

    Bu senaryo Samsung’u net bir tercih yapmaya zorlayabilir. Merakla beklenen Samsung Galaxy S26 serisinin tamamı Snapdragon çiplerine emanet olabilir. Fakat yine de Samsung’un geri dönüşünü temsil edebilecek “yerli” bir işlemci olan Exynos 2600’ün geliştirilme aşamasında olduğuna dair söylentiler olduğunu hatırlatalım. İşlemcinin test üretimi başladı ve ortaya çıkan ilk sonuçlar, geliştirilebilir olsa da, bizlere umut veren veriler sunuyor.

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    Samsung’un teknolojisini geliştirmek ve elindeki kartları oynamak için yaklaşık on ayı var. Ortaya çıkan son raporlar Galaxy S26 Ultra modelinin Snapdragon 8 Elite Gen 2 yonga setiyle test edildiğine işaret ederken, şirketin nihai olarak nasıl bir tercihte bulunacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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