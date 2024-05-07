Teknoloji devi Apple, bugün gerçekleştirilen Let Loose etkinliğinde duyurduğu yeni nesil iPad Pro modelinde yer alan M4 çipini resmen tanıttı. Yüksek bir performansa ev sahipliği yapan işlemci ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.

İkinci nesil 3 nm teknolojisiyle üretilen M4 çipi, şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle gündeme gelmişti. Ancak nihayet işlemciyle ilgili resmi bilgilerin açıklanmasıyla beraber akıllardaki birçok soru işareti ortadan kalktı. M4’ün performansına ilişkin önemli veriler paylaşıldı.

Apple’ın Donanım Teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, şirketin yeni M4 işlemcisi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

“M4’lü yeni iPad Pro, sınıfının en iyisi özel silikonun nasıl çığır açan ürünlere olanak sağladığını gösteren harika bir örnek. M4’ün güç açısından verimli performansı, yeni ekran motoruyla birlikte iPad Pro’nun ince tasarımını ve oyunun kurallarını değiştiren ekranını mümkün kılıyor. CPU, GPU, Neural Engine ve bellek sistemindeki temel iyileştirmeler ise M4’ü son derece uygun hale getiriyor Yapay zekadan yararlanan en yeni uygulamalar için. Bu yeni çip bir bütün olarak iPad Pro’yu türünün en güçlü cihazı haline getiriyor.”

Apple M4 çipi özellikleri

3 nm teknolojisiyle yaratılan ve 28 milyar transistörden oluşan Apple M4 çipi, Ultra Retina XDR ekranın hassasiyet, renk doğruluğu ve parlaklığını sağlayan yeni bir ekran motoruyla geliyor. Dört taneye kadar performans çekirdeği ve altı adet verimlilik çekirdeğiyle gelen çip, 10 çekirdeğe kadar yeni bir CPU ile karşımıza çıkıyor.

Önceki nesil olan M2’ye kıyasla yaklaşık 1.5 kat daha hızlı bir CPU performansına ev sahipliği yapan işlemci; Apple’dan gelen bilgilere göre Logic Pro ya da LumaFusion gibi programlarda en zorlu görevlerde bile son derece konforlu bir deneyime kapı aralıyor.

10 çekirdekli yeni bir GPU ile gelen M4, bu anlamda M3’ün grafik mimarisini temel alıyor. Şirket, GPU performansını artırmak için yerel belleği donanımda dinamik ve gerçek zamanlı bir şekilde ayıran Dynamic Caching teknolojisini sunuyor. Bu sayede kullanıcı dostu bir performans vaat ediliyor.

Yapay zeka görevlerini hızlandırmaya yardımcı olan Neural Engine ile gelen M4 çipi, saniyede 38 trilyon işlem kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede şirket, şimdiye kadarki en güçlü Neural Engine ile karşı karşıya olduğumuza işaret ediyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse A11 Bionic’te yer alan ilk nesil Neural Engine’den 60 kat daha hızlı bir performans ortaya konuyor.

Son olarak Apple, M4’ün kullanıcıların yüksek enerji verimliliğine ulaşmalarına yardımcı olacağını ve tüm gün boyunca yetecek kadar pil ömrü sunacağını dile getiriyor. Çevre dostu bir yapıya sahip olduğu öne sürülen M4 çipi, şirketin 2030 yılına kadar gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu karbon nötr hedefine ulaşmasında önemli bir basamak olarak görülüyor.