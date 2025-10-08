PlayStation Store “Oyuncuların Seçimi” indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

PlayStation Store "Oyuncuların Seçimi" indirimleri ile oyunseverlere yüzde 90'a varan indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanyada öne çıkan oyunlar arasında God of War, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 gibi yapımlar yer alıyor.

PlayStation Store platformunda “Oyuncuların Seçimi” indirimleri başladı. PS oyuncularının beklediği bu özel kampanyada çok sayıda popüler yapım uygun fiyatlarla erişilebilir hale geldi. Geniş bir oyun yelpazesini kapsayan fırsatlarda her oyuncuya hitap edecek ilgi çekici seçenekler mevcut. Sizler için kampanyada öne çıkan oyunları bir araya getirdik.

PS Store Oyuncuların Seçimi indirimlerinde öne çıkan oyunlar

PlayStation oyuncularını sevindiren bu kampanyada en dikkat çeken isimlerden biri, hiç şüphesiz ki yüzde 85 indirim oranına sahip olan Mafia: Definitive Edition oyunu oluyor. Popüler oyun şu anda 38,85 TL fiyat etiketiyle oyunseverlere sunuluyor. Öte yandan serinin üç oyununu bir araya getiren Mafia: Trilogy paketi de yüzde 80 indirimle 74,80 TL’den listeleniyor.

Kampanyanın bir diğer öne çıkan ismi ise Harry Potter’ın büyülü dünyasına sizleri davet eden Hogwarts Legacy oluyor. Yüzde 90 indirime sahip olan oyun, bu sayede 3 bin 149 TL yerine 629,80 TL karşılığında elde edilebiliyor. Öte yandan oyunculara yüzlerce saatlik eğlenceli bir macera vadeden The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition yüzde 80 indirim oranıyla 119,80 TL’den karşımıza çıkıyor.

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 yüzde 75 indirimle geliyor. Sevilen oyun böylelikle 524,75 TL karşılığında satılıyor. God of War ve God of War Ragnarök ise yüzde 50 indirimle sırasıyla 424,50 TL ve 1.399,50 TL’den oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store “Oyuncuların Seçimi” indirimleri ile birlikte öne çıkan fırsatlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim oranı Mafia: Definitive Edition 259 TL 38 TL Yüzde 85 Mafia: Trilogy 374 TL 74 TL Yüzde 80 The Forest 595 TL 178 TL Yüzde 70 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 999 TL 199 TL Yüzde 80 Dying Light Definitive Edition 1049 TL 209 TL Yüzde 80 Marvel’s Spider-Man Remastered 466.78 %L 270 TL Yüzde 42 Gang Beasts 699 TL 279 TL Yüzde 60 God of War 849 TL 424 TL Yüzde 50 It Takes Two PS4 ve PS5™ 1499 TL 449 TL Yüzde 70 Sea of Thieves 999 TL 499 TL Yüzde 50 Red Dead Redemption 2 2099 TL 524 TL Yüzde 75 Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3149 TL 629 TL Yüzde 90 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) 1145 TL 687 TL Yüzde 40 Grand Theft Auto V (PlayStation®5) 1399 TL 699 TL Yüzde 50 Gran Turismo 7 2499 TL 1049 TL Yüzde 59 God of War Ragnarök 2799 TL 1399 TL Yüzde 50 Kingdom Come: Deliverance II 2499 TL 1624 TL Yüzde 35 PS5 NBA 2K26 2900 TL 1943 TL Yüzde 33

Oyuncuların Seçimi kampanyasındaki tüm indirimli oyunlara göz atmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.