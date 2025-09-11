Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Oyun

    PlayStation Plus: Eylül 2025’te Extra ve Premium katmanlarına eklenecek oyunlar

    Teknoloji devi Sony, Eylül 2025 tarihinde PlayStation Plus'ın Premium ve Extra katmanlarına ekleyeceği oyunları duyurdu.
    Güncelleme:
    PS Plus Premium Extra Eylül 2025 oyunları
    • Sony, PlayStation Plus aboneleri için Eylül 2025'te Extra ve Premium katmanlarına eklenecek yeni oyunları duyurdu.
    • Bu ayın öne çıkan oyunları arasında, normalde 2.599 TL satış fiyatı olan WWE 2K25 ve taktiksel rol yapma oyunu Persona 5 Tactica yer alıyor.
    • Listedeki oyunlara PS Plus'ın Essential katmanına üye olanlar erişemeyecek.

    Sony, PlayStation Plus abonelerini her ay yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Şirketin her ayın başında, PS Plus’ın Essential, Premium ve Extra katmanlarına abone olan kullanıcılarına vereceği oyunları açıklarken, ay ortasında ise yalnızca Premium ve Extra abonelerinin sahip olacağı yapımları duyuruyor.

    Hatırlatmak gerekirse PlayStation Plus Eylül 2025 listesinin ilk dalgasında; Psychonauts 2, Stardew Valley ve Viewfinder oyunları kataloğa eklenmişti. Toplam değeri 3 bin 363 TL olan bu üç oyuna Essential, Premium ve Extra aboneleri erişebiliyordu. 16 Eylül itibarıyla geçerli olacak yeni listeye ise Essential üyeleri erişemeyecek.

    PS Plus Eylül 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    PlayStation Blog’da paylaşılan duyuruya göre, Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan profesyonel güreş spor video oyunu WWE 2K25, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulacak. WWE 2K24’ün halefi olarak karşımızda duran yapımın normal satış fiyatı 2 bin 599 TL.

    PS Plus Premium Extra Eylül 2025 oyunları
    PlayStation Plus’un Extra ve Premium katmanlarına Eylül ayında eklenecek oyunlar / Kaynak: PlayStation Blog

    WWE 2K25’e, Atlus tarafından geliştirilen ve yayınlanan taktiksel rol yapma oyunu Persona 5 Tactica eşlik edecek. PS Plus Eylül 2025 kataloğunu Green Hell, Fate/Samurai Remnant, Crow Country, The Invincible, Conscript ve Legacy of Kain: Defiance yapımları tamamlayacak. Essential üyeleri bu oyunların hiçbirine erişemeyecek.

    • WWE 2K25 | PS5, PS4
    • Persona 5 Tactica | PS5, PS4
    • Green Hell | PS5, PS4
    • Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
    • Crow Country | PS5, PS4
    • The Invincible | PS5
    • Conscript | PS5
    • Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4 (Premium)

    PlayStation Plus Türkiye fiyatları

    Merak edenler için 1 ay, 3 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 farklı abonelik seçeneği ile kullanıcılara hizmet veren PlayStation Plus’ın Türkiye’deki üyelik ücretleri şu şekilde:

    Abonelik türüFiyat
    PS Plus Essential (1 Aylık)273 TL
    PS Plus Essential (3 Aylık)685 TL
    PS Plus Essential (1 Yıllık)2.180 TL
    PS Plus Extra (1 Aylık)405 TL
    PS Plus Extra (3 Aylık)1.121 TL
    PS Plus Extra 12 Aylık3.645 TL
    PS Plus Deluxe (1 Aylık)475 TL
    PS Plus Deluxe (3 Aylık)1.292 TL
    PS Plus Deluxe (1 Yıllık)4.266 TL
    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Avatar photo

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.