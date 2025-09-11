PlayStation Plus: Eylül 2025’te Extra ve Premium katmanlarına eklenecek oyunlar

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Eylül 2025'te Extra ve Premium katmanlarına eklenecek yeni oyunları duyurdu.

Bu ayın öne çıkan oyunları arasında, normalde 2.599 TL satış fiyatı olan WWE 2K25 ve taktiksel rol yapma oyunu Persona 5 Tactica yer alıyor.

Listedeki oyunlara PS Plus'ın Essential katmanına üye olanlar erişemeyecek.

Sony, PlayStation Plus abonelerini her ay yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Şirketin her ayın başında, PS Plus’ın Essential, Premium ve Extra katmanlarına abone olan kullanıcılarına vereceği oyunları açıklarken, ay ortasında ise yalnızca Premium ve Extra abonelerinin sahip olacağı yapımları duyuruyor.

Hatırlatmak gerekirse PlayStation Plus Eylül 2025 listesinin ilk dalgasında; Psychonauts 2, Stardew Valley ve Viewfinder oyunları kataloğa eklenmişti. Toplam değeri 3 bin 363 TL olan bu üç oyuna Essential, Premium ve Extra aboneleri erişebiliyordu. 16 Eylül itibarıyla geçerli olacak yeni listeye ise Essential üyeleri erişemeyecek.

PS Plus Eylül 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PlayStation Blog’da paylaşılan duyuruya göre, Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan profesyonel güreş spor video oyunu WWE 2K25, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulacak. WWE 2K24’ün halefi olarak karşımızda duran yapımın normal satış fiyatı 2 bin 599 TL.

WWE 2K25’e, Atlus tarafından geliştirilen ve yayınlanan taktiksel rol yapma oyunu Persona 5 Tactica eşlik edecek. PS Plus Eylül 2025 kataloğunu Green Hell, Fate/Samurai Remnant, Crow Country, The Invincible, Conscript ve Legacy of Kain: Defiance yapımları tamamlayacak. Essential üyeleri bu oyunların hiçbirine erişemeyecek.

WWE 2K25 | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Crow Country | PS5, PS4

The Invincible | PS5

Conscript | PS5

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4 (Premium)

PlayStation Plus Türkiye fiyatları

Merak edenler için 1 ay, 3 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 farklı abonelik seçeneği ile kullanıcılara hizmet veren PlayStation Plus’ın Türkiye’deki üyelik ücretleri şu şekilde: