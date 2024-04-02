Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 için aylık güncellemeler sona erdi

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 akıllı telefon modelleri için üzücü haber verildi. Güney Koreli teknoloji devinin bir döneme damgasını vuran iki telefonu, artık ne yazık ki şirketin sunduğu aylık güncellemelerden yararlanamayacak. Şirket, güvenlik güncellemeleri için ayda bir verdiği desteği keserek artık söz konusu cihazlara üç ayda bir güncelleme yayınlama kararı aldı.

Samsung’un almış olduğu bu dikkat çekici karar, her iki model için de tehlike sinyallerini çaldırıyor. Söz konusu cihazlar için önemli bir dönüm noktasına işaret eden bu gelişme, bir dönem büyük satış başarıları elde eden ve adından sıkça söz ettiren telefonlara sunulan desteğin artık yavaş yavaş kesilmeye başlayacağını gözler önüne seriyor.

6 Samsung telefon artık 3 ayda bir güncelleme alacak

Android Authority’nin haberine göre Samsung artık toplamda altı farklı akıllı telefon modeli için üç ayda bir güncelleme periyodunu benimseyecek. Bu durumdan etkilenecek olan Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modelleri şunlar olacak:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung’dan gelen bilgilere göre yukarıdaki listede karşımıza çıkan altı akıllı telefon modeli, geçen ay yayınlanan Mart 2024 güvenlik güncellemesi için hak kazanmış olsa da maalesef ki Haziran ayına kadar yeni bir güncelleme almaya hak kazanamayacak.

2025’te bu cihazlar yılda bir güncelleme alabilir

Bilindiği üzere Samsung, piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri dördüncü yılı tamamladıktan sonra artık güvenlik güncellemesi sıklığını bir yıla çıkarıyor. Dolayısıyla 2020 yılında piyasaya çıkan akıllı telefon modelleri, muhtemelen bu yıl sonunda artık üç ayda bir güncellemelerden yıllık güncellemelere geçmeye başlayacak. Üç büyük Android güncellemesi vaadiyle piyasaya çıkan modeller, geçen sene Android 13 işletim sistemini, yani son büyük Android yazılımını almıştı.

Geçen sene her ne kadar bazı Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi kullanıcıları, cihazlarının Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 güncellemesini alacağını tahmin ediyordu. Fakat maalesef ki bu mümkün olmadı. Android 14 alacak Samsung telefonlar arasında söz konusu modellere yer verilmedi. Şirketin bu cihazlarda üç aylık güncelleme sıklığına geçmiş olması ise Android 14 ihtimallerini tümüyle ortadan kaldırdı.

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