5 yaşındaki Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra için sürpriz güncelleme

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra kullanıcıları için sürpriz haber geldi.

Samsung beş yaşındaki akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınladı.

Güvenlik odaklı bu yazılım, Ağustos ayından itibaren güncelleme almayı sonlandıracak cihaz için son sürümlerden biri olarak geliyor.

Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra vaat ettiği iyileştirme takvimini sürdürerek güncellemeler almaya devam ediyor. Bu durum kullanıcılar açısından iyi bir gelişme oldu. Güvenlik yamaları bu durumdan etkilenenler için hayati önem taşıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hem Galaxy Note 20 hem de Note 20 Ultra için beş yıllık resmi destek süresini onurlandırmaya devam ediyor. Güvenlik güncellemeleri Ağustos 2025’te sona erecek.

Note 20 serisi son olarak 2023 yılında büyük bir One UI güncellemesi almıştı. Ancak yamalar konusunda resmi desteğimizin üç ayı daha var. Yani cihaz üç ayda bir güncelleme aldığına göre Samsung’un vadettiği ve yerine getirdiği beş yıllık süre dolmadan bir güncelleme daha almamız gerekecek.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra için yeni güncelleme yayınlandı

SamMobile’ın haberine göre yazılım şu anda dünya çapında kademeli olarak dağıtılıyor. İlk etapta güncellemenin Avrupa kıtasında yapılması planlanıyor.

Fakat Asya ülkelerinin de ilerleyen günlerde güncellemeye ulaşacağı ifade ediliyor. Note 20 veya Note 20 Ultra modellerinin Türkiye pazarında yeni güncellemeyi alması muhtemelen bu hafta tamamlanacak.

Bu yılın Ağustos ayında resmi destek sona erdikten sonra telefonunuzu yükseltmeyi düşünmek için iyi bir fikir olabilir. Özellikle de bankacılık işlemlerini içeren işlemlerde güvenlik güncellemeleri olmayan akıllı telefon kullanmak pek de iyi bir fikir değil.

Daha güvenli bir mobil deneyimden yararlanmak isteyen kullanıcıların güncel telefonlara yönelmeleri gerekiyor. Kısacası bunun için epey az bir süreniz kaldığını hatırlatmak isteriz.