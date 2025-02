Hangi Samsung telefonlar ne zaman One UI 7 alacak? İşte çıkış tarihleri

İlk kez Galaxy S25 ailesiyle hayatımıza giren One UI 7 güncellemesi çok yakında diğer modellere de gelecek.

Merakla beklenen güncellemenin ne zaman hangi modellere geleceği ortaya çıktı.

Samsung Romanya'dan elde edilen raporlar, güncelleme takvimini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her zamanki yol haritasına göre çok daha erken gelmesi beklenen One UI 7.0 güncellemesinin gecikmesiyle kullanıcılarını tedirgin etti. Ancak uzun bekleyiş nihayet çok yakında sona erebilir. Hangi Samsung telefonların ne zaman One UI 7 güncellemesi alacağına dair önemli bir rapor ortaya çıktı.

Uzun zamandır beklenen güncellemenin olası çıkış tarihleri ​​hakkında ilginç detaylar geldi. @BuligaDavidCri1 adlı X kullanıcısı tarafından paylaşılan ve şirketin iç yapısından elde edildiği öne sürülen bilgiler, One UI 7’nin çıkış takvimi hakkında bizlere önemli detaylar sunuyor. Android 15 tabanlı yeni güncellemenin yolda olduğu anlaşılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy modelleri ne zaman One UI 7 güncellemesi alacak?

Haberin kaynağı, bu bilgilerin Samsung Romanya’nın Zoom toplantısı sırasında elde edildiğini söyledi. Güney Kore’den Romanya ekibine gönderildiği iddia edilen tabloda hangi Samsung Galaxy cihazların ne zaman Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesine ulaşacağı tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Galaksi A serisi:

Galaxy A33: 16 Mayıs

Galaxy A53: 16 Mayıs

Galaxy A34: 16 Mayıs

Galaxy A54: 25 Nisan

Galaksi S serisi:

Galaxy S21: 23 Mayıs

Galaxy S21 FE: 23 Mayıs

Galaxy S22: 16 Mayıs

Galaxy S23: 25 Nisan

Galaxy S23 FE: 16 Mayıs

Galaxy S24: 18 Nisan

18 Nisan Galaxy S24 FE: 18 Nisan

Galaxy Z katlanabilir telefon serisi:

Galaxy Z Flip 3: 23 Mayıs

Galaxy Z Flip 4: 16 Mayıs

Galaxy Z Flip 5: 25 Nisan

Galaxy Z Flip 6: 18 Nisan

Galaxy Z Fold 3: 23 Mayıs

Galaxy Z Fold 4: 16 Mayıs

Galaxy Z Fold 5: 25 Nisan

25 Nisan Galaxy Z Fold 6: 18 Nisan

Elbette ki bu bilginin resmi olmayan nitelikte olduğunun altını çizmekte fayda var. Olası değişiklikleri veya yanlışlıkları göz önünde bulundurarak iddialara karşı bir miktar temkinli yaklaşıyoruz. Ancak haberin kaynağı, bunun doğru olabileceği yönünde bize umut veriyor.

Galaxy S24 kullanıcılarının yeni güncelleme için bir süre daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor. Eğer sızdırılan tarihlerin doğruluğu teyit edilirse One UI 7.0’ı elimize alana kadar beklememiz gerekecek.

Galaxy S ve Galaxy Z serisindeki diğer pek çok cihaz içinse güncellemenin Nisan-Mayıs ayları arasında yayınlanması bekleniyor. Galaxy A serisi için dağıtım ise nisan ayı sonunda Galaxy A54 ile başlayacak.

Galaxy A36 ve Galaxy A56 modelleri şimdilik gizemini koruyor. Fakat Galaxy S23 serisine benzer bir lansman aralığı bekleyebiliriz. A serisindeki diğer modeller için lansman Mayıs ayında devam edecek.